Putin trimite pe frontul din Ucraina moaștele unui prinț războinic, mort în urmă cu peste 600 de ani

În timp ce trupele ruse de pe frontul din estul Ucrainei se pregătesc să îndure o nouă iarnă, o formă neobișnuită de sprijin vine la ele: rămășițele unui prinț războinic care a luptat pentru Moscova în urmă cu peste șase secole, relatează CNN.

Un fragment din rămășițele lui Dmitri Donskoi, un cneaz celebrat în Rusia pentru victoria sa în bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost trimis pe front la începutul lunii septembrie și este acum purtat în diferite baze militare din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Departamentul militar al Patriarhiei Moscovei, conducerea clericală a Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că „sfântul comandant” va sta, în mod nevăzut, „umăr la umăr” cu soldații ruși.

Biserica a adăugat că relicva, un fragment din mâna sa dreaptă, provine chiar din mâna cu care acesta și-a mânuit sabia la Kulikovo.

Trimiterea unei relicve religioase pe câmpul de luptă poate părea neobișnuită, însă, de când Rusia a invadat Ucraina, Moscova a încercat să folosească toate mijloacele disponibile într-un război de uzură devenit îndelungat și sângeros. Printre acestea se numără și folosirea simbolismului religios pentru a prezenta cauza sa drept „dreaptă” și aprobată de divinitate. Drept urmare, relația dintre Kremlin și Biserica Ortodoxă Rusă a devenit mai strânsă ca niciodată, potrivit sursei citate.

„Mitul mobilizator”

Mitropolitul Vladimir, liderul ortodox instalat de ruși la Donețk și Mariupol, a declarat că relicva îi va ajuta pe soldați și pe civili să-și „mobilizeze atât forța spirituală, cât și pe cea fizică” și să „învingă inamicul”.

Donskoi nu este primul sfânt războinic invocat de Rusia în timpul războiului din Ucraina. Rămășițele prințului Alexandr Nevski – un alt conducător medieval devenit simbol al gloriei militare ruse – au fost, de asemenea, duse la trupe la începutul acestui an.

Rămășițele lui Dmitri Donskoi au fost descoperite în august, în timpul lucrărilor de restaurare desfășurate la Catedrala Arhanghelului din Kremlin.

Președintele Vladimir Putin a descris recuperarea rămășițelor drept o descoperire „absolut unică”, în timp ce patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, a vorbit despre un semn special al providenței divine.

Există însă și voci din interiorul lumii ortodoxe care consideră că demersul reprezintă o exploatare a creștinismului în scopuri patriotice.

„Este, fără îndoială, o exploatare a creștinismului și a bisericii în scopuri «patriotice». Într-o biserică cu relativ puțini enoriași activi, dar care beneficiază de un sprijin puternic din partea statului, stimulentele tind să se alinieze la interesele statului”, a afirmat preotul și istoricul Alexander Zanemonets, născut la Moscova și plecat definitiv din Rusia după invazia Ucrainei.