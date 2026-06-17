Qantas se pregătește să lanseze cele mai lungi curse aeriene din lume, eliminând escalele obișnuite

Compania aeriană australiană Qantas Airways este pregătită să anunțe miercuri prima destinație pentru cele mai lungi zboruri directe din lume, care vor lega estul Australiei de Londra sau New York, depășind una dintre puținele bariere rămase în transportul aerian, relatează Reuters.

Planul „Project Sunrise” urmărește eliminarea escalelor în huburile din Orientul Mijlociu și Asia pentru zborurile spre Londra și introducerea unor curse directe operate cu aeronave Airbus modificate pentru zboruri de foarte lungă distanță. Proiectul este în pregătire din 2017 și urmează să intre în serviciu până la sfârșitul anului viitor.

Obiectivul este reducerea la cel mult 22 de ore, în funcție de traseu și de condițiile de vânt, a ceea ce odinioară era o călătorie de cinci zile pe așa-zisa „Rută a Cangurului” către Londra. În prezent, călătoria durează între 24 și 25 de ore, cu escală în Singapore.

New York-ul, pe care Qantas îl deservește în prezent din Sydney prin Auckland, se numără de asemenea printre destinațiile inițiale, însă compania nu a precizat până acum care dintre cele două rute va fi inaugurată prima.

Qantas a investit miliarde în „Project Sunrise”

Proiectul reprezintă un pariu major pentru transportatorul australian, care a investit miliarde de dolari în modificarea flotei, amenajarea cabinelor și cercetarea efectelor asupra sănătății ale traversării planetei într-un singur zbor.

Pentru a avea succes, compania trebuie să convingă pasagerii să plătească mai mult pentru a evita escalele, reducând în același timp disconfortul provocat de zborurile foarte lungi.

Pasageri la check-in în Aeroportul Internațional Sydney, FOTO: Marianna Massey / AFP / Profimedia

„Ceea ce vând este timp, iar pentru asta au nevoie neapărat să obțină tarife premium în toate clasele, în special la clasa business și la premium economy”, a declarat pentru Reuters John Strickland, un analist din domeniul aviației.

Qantas a numit proiectul „Sunrise” după zborurile sale de anduranță „Double Sunrise” din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care rămâneau în aer suficient de mult pentru ca pasagerii și echipajul să vadă două răsărituri de soare.

Qantas urmează să prezinte investitorilor detaliile economice ale noilor zboruri directe și să își promoveze cabinele personalizate în fața unui public mai larg, în cadrul unui eveniment organizat miercuri la Toulouse.

Cursele aeriene vor fi făcute cu avioane Airbus modificate la comandă

Airbus a câștigat în 2019 contractul pentru Project Sunrise după o competiție intensă cu modelul Boeing 777X.

La începutul acestei luni, producătorul european a efectuat primul zbor de test al uneia dintre cele 12 aeronave A350-1000ULR modificate comandate de Qantas.

Aeronavele, configurate cu 238 de locuri, dispun de un rezervor suplimentar de combustibil amplasat în partea centrală-spate a fuselajului, care contribuie la creșterea autonomiei cu 1.000 de mile marine (1.852 km), aceasta ajungând astfel la 10.000 de mile marine. Zborurile sunt atât de lungi încât o mare parte din combustibil va fi consumată doar pentru a transporta greutatea restului de combustibil aflat la bord.

Prima dintre aceste aeronave urmează să fie livrată în aprilie 2027, cu aproximativ cinci ani mai târziu decât se estima inițial, din cauza pandemiei de COVID-19 și, ulterior, a problemelor extinse din lanțurile de aprovizionare ale industriei aerospațiale.