Guvernul taie semnificativ bugetul pentru programele Rabla și Rabla Plus

Persoanele fizice vor putea să-și cumpere mașini noi, fie electrice (prin Rabla Plus) sau pe combustie internă (prin Rabla Clasic), dar la un buget redus la 200 milioane de lei în acest an, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență analizat în primă lectură joi de Guvern. Proiectul vizează și limitarea la 30 milioane de lei în acest an a sumelor acordate pentru achiziția de garduri electrice împotriva urșilor și a altor animale sălbatice, precum și suspendarea majorității programelor care ar fi trebuit lansate în acest an de Administrația Fondului de Mediu.

Guvernul va analiza joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care propune suspendarea majorității programelor derulate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și reducerea drastică a bugetului alocat pentru achiziția de mașini ecologice și convenționale de către persoanele fizice.

Art. 11 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.

(2) Prin excepție de la alin. (1), se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, se arată în proiectul de OUG.

Programul Rabla, suspendat cu o zi înainte de debut

Inițial, bugetul anunțat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice.

Începerea programului Rabla Auto 2025 a fost suspendată în 18 iunie, cu o zi înainte de pornirea celei mai așteptate etape, cea pentru persoanele fizice.

Proiectul de OUG mai prevede și limitarea la 30 milioane de lei a sumelor acordate în programul care sprijină persoanele fizice pentru instalarea de garduri electrice sau alte dispozitive similare, menite să prevină incidentele și pagubele provocate de animalele sălbatice.

Acest program avea alocat până acum un buget de 70 milioane de lei.

Există și loc de excepții. În cazuri temeinic justificate, prin Memorandum aprobat în cadrul Guvernului se poate aproba derularea unuia sau a mai multor proiecte sau programe de către Administrația Fondului de Mediu cu eventuala redimensionare a alocării financiare.

„Nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luna trecută că programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat „în perioada următoare”, cu un buget de 200 de milioane de lei. Ea a spus că va scădea valoarea voucherelor. Programul fusese suspendat în iunie, iar bugetul de acum este de trei ori mai mic decât cel propus în luna iunie, atunci când ar fi trebuit să înceapă.

În acest an, este imposibil să regândești de la zero proiecte, programe, dar vă dau o informație cumva în premieră: am reușit să salvăm parte din programul Rabla, vorbim de 200 de milioane de lei, pentru persoane fizice. Vom avea acest program anul acesta”, a afirmat la RFI ministra Mediului.

Ea a spus că vor exista discuții inclusiv legate de voucherele pentru programul Rabla, pentru că, de exemplu, este o diferență foarte, foarte mare – de la 10.000 la 37.000 de lei – între un voucher pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină termică și o mașină electrică.

„Or noi suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce sume fuseseră propuse în iunie pentru vouchere Rabla 2025

Ediția 2025 era prima gândită să nu includă și mașini diesel.

Valoarea ecotichetelor pentru mașini full-electrice: 37.000 de lei (7.400 euro), cu condiția să fie casată o mașină veche

Valoarea ecotichetelor pentru o mașină pe benzină sau GPL: 10.000 lei (2.000 euro)

Valoarea ecotichetelor pentru o mașină plug-in hibrid sau motocicletă electrică: 15.000 de lei (3.000 euro) Valoarea ecotichetelor pentru o mașină hibridă – 12.000 de lei (2.400 euro)

În 2024, vocherul pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei.