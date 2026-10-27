Răceala și gripa la adulți: cum le recunoști și cum te protejezi

Răceala comună, gripa și alte viroze respiratorii sunt frecvente în sezonul rece în rândul adulților. Deși pot avea simptome asemănătoare, aceste afecțiuni evoluează diferit și pot provoca uneori complicații, în special în cazul persoanelor cu boli cronice sau cu imunitate scăzută. Recunoașterea simptomelor, tratamentul corect și prevenția, inclusiv prin vaccinare, sunt esențiale pentru protejarea sănătății.

Răceala comună la adulți: cauze și simptome

Răceala comună este o infecție virală a căilor respiratorii superioare, provocată în principal de rinovirusuri. Se transmite prin particulele respiratorii eliminate prin tuse şi strănut, prin contact apropiat cu o persoană bolnavă sau prin atingerea suprafețelor contaminate.

Potrivit Medicover, răcelile sunt mai frecvente în sezonul rece, când petrecem mai mult timp în spații închise, favorizând transmiterea virusurilor.

Cele mai frecvente simptome ale răcelii la adulți sunt nasul înfundat, secrețiile nazale, strănutul, durerile în gât, tusea și oboseala. De regulă, acestea se ameliorează în 7–10 zile.

Răceală sau gripă?

Dacă răceala debutează treptat, cu simptome predominant nazale, gripa apare frecvent brusc, cu febră, dureri musculare, dureri de cap și oboseală accentuată. Spre deosebire de răceala comună, gripa poate provoca și complicații serioase, precum pneumonia sau agravarea unor boli cronice, riscul fiind mai mare în cazul adulților în vârstă și al persoanelor cu afecțiuni preexistente.

Și COVID-19 poate provoca simptome asemănătoare, precum febră, tuse și dureri în gât. Deoarece manifestările se pot suprapune, medicul poate recomanda testarea pentru stabilirea unui diagnostic precis.

Cum tratăm corect răceala și gripa la adulți?

În cazul răcelii comune, tratamentul urmărește ameliorarea simptomelor. Odihna, hidratarea, soluțiile saline pentru nasul înfundat și medicamentele pentru febră și durere pot reduce disconfortul, fiind utilizate conform recomandărilor medicale.

În cazul gripei, pe lângă tratamentul simptomatic, medicul poate recomanda antivirale, în special persoanelor cu risc crescut de complicații. Acestea sunt mai eficiente dacă sunt administrate în primele 48 de ore de la debutul simptomelor.

Antibioticele nu tratează răceala sau gripa, deoarece acționează împotriva bacteriilor, nu a virusurilor. Administrarea lor fără recomandarea medicului nu grăbește vindecarea, poate provoca reacții adverse și favorizează rezistența bacteriană la antibiotice.

Specialiștii Medicover recomandă consultul medical atunci când febra persistă, simptomele se agravează sau nu se ameliorează după aproximativ 7- 10 zile. Dificultățile de respirație sau durerile în piept necesită evaluare medicală de urgență. În cazul adulților în vârstă sau al persoanelor cu boli cronice, evaluarea medicală este recomandată mai devreme, pentru a preveni eventualele complicații.

De ce este importantă vaccinarea antigripală la adulți?

Vaccinarea reprezintă o măsură importantă de prevenție și la vârsta adultă, în special pentru persoanele vulnerabile.

Vaccinarea antigripală contribuie la reducerea riscului de gripă și de complicații severe. Deoarece virusurile gripale se modifică, vaccinarea este recomandată anual.

Aceasta este deosebit de importantă pentru adulții în vârstă, femeile însărcinate și persoanele cu diabet, boli cardiovasculare sau afecțiuni respiratorii cronice. În funcție de vârstă și de istoricul medical, medicul poate recomanda și vaccinarea antipneumococică, pentru protecție împotriva anumitor infecții care pot provoca pneumonie.

Cum pot preveni adulții infecțiile respiratorii?

Pe lângă vaccinare, specialiștii Medicover recomandă spălarea frecventă a mâinilor, aerisirea încăperilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și menținerea unui stil de viață echilibrat.

Răceala comună și gripa nu trebuie ignorate nici la vârsta adultă, mai ales atunci când simptomele persistă sau se agravează. Medicover încurajează prevenția, consultul medical și vaccinarea adaptată nevoilor fiecărui adult, pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și complicații.

Mai multe detalii: https://www.medicover.ro/despre-sanatate/ce-trebuie-sa-stim-despre-raceala-comuna,570,n,295

Articol susținut de Medicover