RAD DESIGN 2025, un nou capitol: Dormant Dialogues – o conversație cu Anda Zota și Elena Viziteu, curatoarele expoziției de collectible design din cadrul RAD ART FAIR 2025 (22-25 mai)

După debutul din 2024, când secțiunea RAD Design a adus în atenție designeri români și internaționali într-o expoziție curatoriată de Adela Maria Marius (Epretext), ediția din 2025 propune un nou capitol semnificativ: Dormant Dialogues. Curatoarele Anda Zota și Elena Viziteu (AÉ02) investighează rolul afectiv al obiectelor de design și potențialul lor de a deveni purtători de sens prin utilizare, apartenență și relație personală.

Expoziția propune o selecție de obiecte care sfidează granițele dintre artă, utilitate și sculptură, duo-ul AÉ02 invitându-ne într-un spațiu în care obiectele nu sunt expuse pentru a fi privite de la distanță, ci pentru a fi înțelese. Fiecare piesă expusă – semnată de artiști români și internaționali – aduce cu sine un narativ, un potențial latent care așteaptă să fie activat prin interacțiune. De la Mircea Anghel și Crina Arghirescu-Rogard la Zoe Wolker sau Atelier Thomas Serruys, obiectele din Dormant Dialogues vor crea o instalație comună ce ne invită la reflecție, dialog și interacțiune.

Expoziția va avea loc, la fel ca anul trecut, în spațiul Atelier de la CARO, ce va fi activat inclusiv prin tururi ghidate și momente de dialog informal. Banca Transilvania este și în acest an principalul partener al RAD FAIR, susținând dialogul dintre artă, design și public.

Echipa RAD FAIR a stat de vorbă cu Anda Zota și Elena Viziteu despre ediția RAD Design de anul acesta.

Puteți începe prin a ne detalia conceptul din spatele expoziției?

Anda Zota: În esență, Dormant Dialogues explorează relația transformatoare dintre obiecte și proprietarii lor. Ne interesează acel moment în care obiectul trece de la a fi doar un artefact la a deveni ceva cu semnificație personală, intimă – adică atunci când începe cu adevărat să trăiască prin interacțiunea umană.

Elena Viziteu: Exact. Ne fascinează starea de potențial suspendat în care se află obiectele de design înainte de a fi integrate într-un context concret. Fiecare piesă din expoziție conține semnificații latente pe care ne dorim să le activăm prin interacțiune și asumare.

O perspectivă fascinantă – ce v-a atras către această temă?

Anda Zota: Cred că amândouă am reflectat asupra ciclului de viață al obiectelor, dincolo de momentul creației. În expozițiile de design se pune adesea accentul pe intenția autorului sau pe actul creativ, al conceperii, însă noi am vrut să explorăm ce urmează – cum continuă obiectele să evolueze și să capete sens prin utilizare și apartenență.

Aș vrea să discutăm despre natura collectible design. Ce sunt ele, de fapt? Artă, obiecte de zi cu zi, sculpturi?

Anda Zota: Este o întrebare esențială. Collectible design trăiește la intersecția acestor categorii fără să aparțină exclusiv niciuneia. Împrumută limbajul artei, funcționalitatea designului și prezența fizică a sculpturii, dar scapă unei definiții fixe. Ce le unește este intenția: sunt concepute nu doar pentru uz, ci și pentru contemplare, pentru dialog, pentru a fi păstrate, transmise, recontextualizate.

Elena Viziteu: Nu sunt obiecte de zi cu zi în sensul banal al expresiei, dar nici nu sunt inaccesibile sau pur decorative – ele activează un tip diferit de relație cu utilizatorul, una afectivă, adesea latentă.

Anda Zota: Și mai este un aspect important: multe dintre ele propun micro-narațiuni despre cum ar putea arăta viitorul obiectelor în sine. Uneori, sunt prea experimentale pentru producția de masă, dar tocmai de aceea devin documente prețioase ale gândirii de design contemporan. În asta constă și valoarea lor colecționabilă – sunt urme ale unei gândiri speculative materializate.

Și atunci, ce înseamnă să colecționezi astfel de obiecte? Ce fel de relație se formează între colecționar și obiect?

Anda Zota: Colecționarul, în acest context, devine curator al propriei lumi materiale. El nu doar „deține”, ci activează obiectul: prin amplasare, prin interpretare, prin contextualizare, prin grijă.

Elena Viziteu: Iar faptul că obiectele au și o valoare funcțională transformă colecția în ceva viu.

Câteva detalii despre designeri și lucrări.

Elena Viziteu: Am urmărit să încurajăm colaborarea directă dintre artiști și curatori, explorând împreună noi forme ale actului creativ. Câteva dintre piese sunt realizate chiar de noi, alături de artiști români. Considerăm că dialogul și întâlnirea celor două scene sunt importante, asta și pentru că România nu are nici capacitatea de producție și achiziție de collectible design precum piața europeană, dar și pentru că asta face ca obiectele realizate aici să fie cu atât mai prețioase și speciale. În expoziție întâlnim artiști precum Mircea Anghel, Crina Arhirescu-Rogard, Cosmin Florea, Zoe Wolker, Atelier Thomas Serruys, Touch with Eyes, o mică parte din cei prezenți.

Anda Zota: Pornim de la o bază solidă – una pe care Adela Maria Marius a clădit-o cu multă responsabilitate în ediția de anul trecut. Faptul că există un precedent, unul atât de valoros precum a fost expozitia With or without function. With or without poetry, face ca munca noastră de anul acesta, în esență, să fie o continuare și o nuanțare a ceea ce RAD DESIGN deja câștigase.

Cum vor arăta lucrările împreună? Altfel spus, cum va fi designul expozițional?

Anda Zota: Rămânem în Atelier – un spațiu cu adevărat special, mic, intim, însă perfect pentru ceea ce ne dorim să transmitem: o anume apropiere cu obiectele, într-un context retras, care să permită vizitatorilor să interacționeze mai liber cu obiectele.

Elena Viziteu: În același timp, intervenția noastră va pune obiectele în evidență folosind un material banal – hârtia kraft – care devine fundal, informație, suport.

Ați gândit interacțiuni specifice pentru vizitatori?

Anda Zota: Da, ne dorim ca expoziția să fie un dialog, nu un monolog. Va fi o serie de tururi ghidate atât cu vizitatorii, cât și cu colecționarii – sperăm ca în felul acesta, interesul pentru potențialul latent al obiectelor de colecție să crească.

Elena Viziteu: Totodată, designul expozițional oferă și spații de reflecție, acolo unde vizitatorii sunt invitați să interacționeze cu obiectele, extinzând tema expoziției în viața cotidiană.

Credeți că expoziția provoacă modul convențional de a privi obiectele de design?

Elena Viziteu: Fără îndoială. Adesea, obiectele de design sunt tratate ca entități statice, apreciate doar pentru calitățile vizuale sau inovația tehnică. Noi propunem o altă valoare – una care pune accent și pe relațiile în timp.

Anda Zota: De asemenea, contestăm ideea că obiectele imaculate, neatinse, sunt mai valoroase. În expoziția noastră, utilizarea nu e un semn de degradare – e o dovadă a faptului că obiectul și-a împlinit scopul, că a intrat în dialog. Există o frumusețe aparte în obiectele care poartă urmele folosirii. Atunci când un obiect capătă semnificație profundă prin utilizare, e mai puțin probabil să fie aruncat sau înlocuit.

Cum se leagă asta de scena locală de design?

Anda Zota: Răspundem unui context cultural post-tranzițional, în care designerii români navighează cu relativ puține instrumente. Scena locală evoluează rapid în dialog cu piața internațională care, uneori, privilegiază impactul vizual în detrimentul interacțiunii. Prin Dormant Dialogues propunem o punte între aceste lumi – obiecte sofisticate conceptual și vizual, dar care onorează și tradiția obiectului încărcat de semnificație prin folosire.

Cu ce sperați că vor rămâne vizitatorii din Dormant Dialogues?

Elena Viziteu: Cu o atenție reînnoită față de obiectele din viața lor și cu o înțelegere mai nuanțată a valorii în design – văzând cum obiectele pot deveni mai valoroase, nu mai puțin, prin interacțiune. Asta contrazice ciclul tipic de consum.

Între 22 și 25 mai are loc cea de-a treia ediție a RAD Art Fair, târgul de artă contemporană ce aduce împreună cele mai importante galerii din România. Desfășurat la CARO, RAD Fair reunește peste 120 de artiști români și internaționali, reprezentați de 28 de galerii de artă din România, dar și din Austria, Belgia, Germania și Polonia. www.radartfair.com IG: rad.fair press@radartfair.com

Articol susținut de Banca Transilvania