În septembrie 2026, volumul mărfurilor vândute de angrosiști a fost cu puțin mai mic (1,1%) decât în septembrie 2025, arată datele Statisticii publicate vineri. Pe primele nouă luni, comerțul cu ridicata stă pe loc (+0,1%), în timp ce vânzările din magazine au scăzut cu 4,6%. Cresc bunurile de consum nealimentare și materialele specializate, scad cerealele, intermediarii și echipamentele IT.

Ce este comerțul cu ridicata și de ce ne interesează

Comerțul cu ridicata (sau en-gros) e veriga dintre producător și magazin. Firma care cumpără grâu de la fermieri și îl vinde morilor sau îl exportă, distribuitorul de băuturi care alimentează supermarketurile, importatorul de laptopuri care le dă mai departe retailerilor, depozitul de materiale de construcții care vinde constructorilor. Datele nu includ comerțul cu mașini și motociclete, care e urmărit separat.

Pentru că stă înaintea magazinelor în lanțul mărfurilor, comerțul cu ridicata e un fel de radar: arată ce se pregătește să ajungă la raft, ce investesc firmele în utilaje și cum merg exporturile agricole.

Ca și la celelalte date INS de acest fel, cifrele sunt indici de volum, adică după scoaterea efectului scumpirilor. Un −1,1% înseamnă că s-a vândut efectiv mai puțină marfă, nu mai puțini lei. Distincția contează într-o lună în care prețurile de consum erau cu 6,6% mai mari decât acum un an.

Plus 3,8% sau minus 2,3%? Ambele sunt adevărate

Față de august, INS raportează o creștere de 3,8% pe seria brută și o scădere de 2,3% pe seria ajustată. Diferența vine din calendar: august e luna concediilor, iar septembrie aduce mai multe zile lucrătoare și revenirea la ritmul obișnuit. Seria ajustată scoate acest efect și arată că, fără „ajutorul” sezonului, activitatea a scăzut.

Un detaliu care spune mult: pe seria ajustată, volumul comerțului cu ridicata din septembrie este ușor sub nivelul mediu din 2021. Cu alte cuvinte, angrosiștii din România mută azi, în termeni reali, mai puțină marfă decât acum cinci ani. În ultimele 13 luni, doar ianuarie și iulie au fost mai slabe.

Ce crește

Bunurile de consum nealimentare: +12,8% față de septembrie 2025 și +8,9% pe nouă luni. Aici intră îmbrăcămintea, electrocasnicele, cosmeticele, medicamentele, mobila. E categoria cu cea mai constantă creștere din acest an.

Comerțul specializat cu alte produse: +12,7% și +11,6% pe nouă luni. Numele e vag, dar conținutul e concret: combustibili, metale, materiale de construcții, lemn, chimicale, deșeuri reciclabile. Sunt mărfuri cumpărate mai ales de alte firme, nu de populație.

Ce scade

Intermedierile: −20,3%. Sunt firmele care nu țin marfa în depozit, ci intermediază vânzări între producători și cumpărători, contra unui comision. Pe nouă luni, scăderea e de 10,2%.

Comerțul nespecializat: −19,5% (−15,2% pe nouă luni). Sunt distribuitorii care vând de toate, fără un profil anume. Nivelul lor a coborât brusc la începutul anului și nu și-a mai revenit.

Produsele agricole brute și animalele vii: −11%. Cerealele au avut un vârf în iulie și august, odată cu recolta de grâu, iar în septembrie volumul a scăzut cu aproape 18% față de august. Anul agricol a fost inegal: grâu bun, porumb afectat de secetă în vestul țării, ceea ce poate explica de ce toamna e mai slabă.

Echipamentele IT și de telecomunicații: −9,6%, după un început de an bun (pe nouă luni rămân în plus cu 4,2%).

Mașinile, utilajele și echipamentele: −3,5% (−2,7% pe nouă luni). E un semnal discret despre investiții: când firmele cumpără mai puține utilaje, de regulă își amână planurile de extindere.

Alimentele, băuturile și tutunul: −1,6% (−4% pe nouă luni). Se potrivește cu ce se vede la raft: românii cumpără mai puține alimente decât anul trecut.

Contextul: magazinele, PIB-ul și inflația

Datele vin după cele despre comerțul cu amănuntul, publicate la începutul lunii. În septembrie, magazinele au vândut cu 1,5% mai puțin decât acum un an, iar pe primele nouă luni scăderea e de 4,6%. Comerțul cu amănuntul e în scădere aproape fără întrerupere de mai bine de un an.

Aici apare un paradox. Angrosiștii de bunuri de consum nealimentare vând cu aproape 13% mai mult, în timp ce magazinele vând mai puțin. Datele nu spun unde merge diferența, dar explicațiile plauzibile sunt câteva: exporturi, vânzări online care ocolesc magazinele clasice sau stocuri făcute din timp pentru sezonul de sărbători. Primele două luni de iarnă vor arăta care dintre ele are dreptate.

Tabloul general e același ca în restul datelor recente. Economia și-a revenit în vară (PIB-ul a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea față de cel anterior), dar pe primele nouă luni rămâne pe minus. Consumul populației e principala victimă a scumpirilor și a măsurilor de austeritate, iar comerțul cu ridicata se ține pe linia de plutire mai ales datorită vânzărilor către alte firme.