Radu Miruță confirmă alte cinci incidente cu drone pe mare, unele cu explozibil. „Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că au existat încă cinci incidente în care resturi de drone au fost observate în Marea Neagră și distruse, unele dintre acestea având încărcătură explozivă. Patru dintre cazuri s-au produs înainte de explozia dronei ucrainene din Portul Constanța, de la începutul lunii iunie, iar unul după, potrivit News.ro.

Radu Miruţă a fost întrebat, la Constanţa, de ce Armata Română nu poate prezenta publicului un raport legat de explozia dronei din Portul Constanţa, independent de ceea ce susţine partea ucraineană.

„Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace. Armata Română este una dintre entităţile statului român care pe timp de pace, în astfel de situaţii, când i se solicită sprijinul, intervine. Există entităţi ale statului român care, conform legii, au responsabilitate pe timp de pace pentru aşa ceva”, a afirmat ministrul intermae al Apărării.

„Eu i-am rugat pe colegii mei de la Forţele Navale şi de la Forţele Terestre, chiar dacă responsabilitatea nu este ţintită asupra lor, este vorba de statul român şi să ia toate măsurile pe care le consideră posibile, apreciind că nu mai există altcineva care ar putea să ia aceste măsuri pentru Portul Constanţa”, a continuat Radu Miruţă.

De ce nu au intervenit navele militare

Miruță a fost întrebat de ce navele aflate în portul militar Constanţa nu au intervenit dacă au observat că o dronă a trecut pe lângă ele.

„Pentru că nu sunt în misiune. O maşină de pompieri în garaj nu stinge focul la kilometri distanţă dacă nu este în misiune de a face asta”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

Ministrul de resort a mai spus că militarii vor interveni ori de câte ori sunt solicitaţi.

„Pe timp de pace, circulaţia rutieră în intersecţie nu o fac cei de la Poliţia Militară. Militarii Armatei Române, când sunt solicitaţi pentru a oferi sprijin pentru situaţii care nu sunt în directa lor responsabilitate, niciodată nu vor întoarce capul şi vor spune că nu ţine de noi. Vor reacţiona şi vor sprijini cu maximul posibil”, a declarat Radu Miruţă.

El a mai adăugat că „din punct de vedere al protejării zonei de coastă, nu Armata română pe timp de pace are responsabilitate pentru astfel de lucruri”.

Ministrul interimar al Apărării a confirmat că au existat și alte incidente similare.

„Au fost resturi de dronă observate pe mare care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibil, altele nu. Înainte de aceasta. S-ar putea ca unul să fi fost după incident”, a mai afirmat Radu Miruţă.

Potrivit sursei citate, Miruță a precizat că patru dintre cazuri au avut loc înainte de explozia dronei din Portul Constanța, iar unul ulterior.