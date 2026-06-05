O dronă marină a explodat în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită. „A explodat singură.” / A fost activat planul roșu de intervenție

O explozie a avut loc în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită o dronă marină. Din primele informații, nu sunt victime, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență pentru HotNews.

10:59

Unde a fost găsită drona

Drona a fost reperată vineri dimineață în apropiere de ARSVOM, în interiorul portului Constanța, a declarat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Alexandru Turturică.

El spune că Forțele Navale nu au intervenit, ci au fost în rol de suport, iar alte instituții precum SRI și DSU au fost cele care au intervenit.

10:52

DSU: Nu există victime

Drona maritimă a explodat singură, în dana 78 a portului Constanța, a declarat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Hotnews. Nu a fost rănită nicio persoană, a precizat el.

În urma incidentului, a fost activat planul roșu de intervenție, la ora 10.29, a precizat acesta.

„Nu se știe acum ora la care a avut loc explozia. Ora 10.29 este ora la care a fost activat Planul roșu de intervenție”, a spus reprezentantul DSU.

Primele informații despre explozia dronei marine au fost furnizate de către presa locală din Constanța.

Cu puțin timp înainte de explozie, presa din Constana a scris că o dronă marină a fost găsită în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM. PotrivitFocus Press, drona găsită lângă o ambarcațiune ARSVOM, aproape de mal și de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare.

„La fața locului au ajuns specialiștii SRI, dar și MApN-ul și se verifică dacă drona ar conține explozibil”, scria publicația înainte de explozie.

„Momentan nu este cunoscută proveniența sau dacă drona, cu o lungime de aproximativ 7-8 metri“, a scris și publicația locală Info Sud-Est.