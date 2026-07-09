Raed Arafat, acuzații după ce procurorii i-au pus sechestru pe avere: „Voi solicita tragerea la răspundere”

Raed Arafat acuză că măsurile procurorilor „au fost luate fără nicio motivare concretă” și reprezintă „un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept”. De asemenea, a spus că va acționa în instanță pe cei care-l discreditează.

„Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, a acuzat Arafat.

Procurorii militari au instituit miercuri sechestru pe bani și bunuri ale șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în dosarul în care este acuzat, alături de alte 16 persoane, de contrabandă cu un elicopter militar, cu un prejudiciu de aproape un milion de euro.

„Măsurile asigurătorii reprezintă unele dintre cele mai severe și intruzive măsuri procesuale pe care statul le poate dispune împotriva unei persoane, afectând în mod direct dreptul de proprietate, activitatea profesională și reputația acesteia. Tocmai din acest motiv, ele au caracter excepțional și nu pot fi dispuse decât în condițiile strict prevăzute de lege, pe baza unei motivări reale, concrete și individualizate”, a replicat Arafat.

Arafat: „Nu am nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu”

Coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență respinge din nou acuzațiile aduse de procurori. Arafat a fost pus sub urmărire penală din aprilie în dosarul în care i se impută un prejudiciu de aproape un milion de euro.

„Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, afirmă Arafat.

Și la momentul începerii urmării penale, Arafat a acuzat o campanie de discreditare împotriva sa.

În final, el anunță că își rezervă „de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate”.

„Totodată, voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenți ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înțeles să utilizeze instituțiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege și de interesul public”, conchide coordonatorul DSU.

Acuzațiile procurorilor în dosarul în care este urmărit penal Raed Arafat – contrabandă cu un elicopter militar

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunțat în 21 aprilie că procurorii au început urmărirea penală împotriva a 17 persoane, pentru infracțiunea de contrabandă, în forma coautoratului, complicității şi instigării. Celor 17 persoane, care au calitatea de suspecți, nu le este indicat numele în comunicatul Parchetului.

Ancheta procurorilor militari vizează înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu 10 ani în timpul unei misiuni în Republica Moldova, accident în urma căruia patru persoane aflate la bord au murit. Elicopterul, care aparținea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a fost distrus complet.

Conform procurorilor, pentru soluționarea dosarului de daună privind „asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul avea opțiunea de a achita Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configurație asemănătoare.

Societatea de asigurare și reprezentanții IGAv au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

Lui Arafat i se impută un prejudiciu de aproape un milion de euro

„În contextul procesului de înlocuire a aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, IGAv. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorității, putea fi realizată numai după efectuarea formalităților vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă.

Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, au precizat oficialii Parchetului Militar, într-un comunicat.

Conform procurorilor, persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei „au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate în accidentul din mai 2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269,89 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”.