Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar privind achiziţia unui elicopter SMURD

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a fost audiat marţi, la Parchetul Militar, într-un dosar privind cumpărarea unui elicopter SMURD, pentru care nu s-a plătit TVA, au declarat surse judicare pentru Agerpres și Antena3.

Elicopterul a fost cumpărat în 2017 de către Inspectoratul General pentru Aviaţie al MAI, condus la acea vreme de Carmen Dan. Potrivit Antena3, elicopterul a fost achiziționat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, a costat aproximativ 4 milioane de euro și nu s-a plătit TVA.

Pentru achiziţia acestui elicopter ar fi semnat şi Raed Arafat, iar mai multe persoane ar urma să fie puse sub acuzare, inclusiv Arafat, potrivit sursei citate.

Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ 1 milion de euro.

La 27 martie, procurorii militari au făcut percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență, de unde ridicat documente și telefoane, într-un alt dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Arafat a infirmat atunci „categoric existența unei asemenea situații” și a denunțat o campanie de denigrare la adresa lui.