Raed Arafat, inculpat în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter SMURD. „Nu îmi depun demisia”

Șeful DSU, Raed Arafat, a fost chemat vineri la Parchetul Militar în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă cu un elicopter militar, cu un prejudiciu de aproape un milion de euro. La ieșirea de la audieri, Arafat a anunțat că nu își va da demisia și consideră acuzațiile nejustificate.

Arafat a fost informat de către procurori că are calitatea de inculpat în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă. Până acum, era suspect.

„Am fost înştiinţat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă”, a declarat Raed Arafat la ieşirea din sediul Parchetului Militar, citat de News.ro.

„Dânşii au tot dreptul să spună: Doctorul Arafat trebuie să plece. N-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane, aşa că nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut şi credeţi-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor”, a mai spus Raed Arafat, la ieşirea de la audieri.

Şeful DSU a arătat că toată lumea are temeri.

„Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a subliniat Arafat.

Întrebat ce sumă i se impute, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei cu penalităţi la 8 milioane. „Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, a mai spus Arafat.

Acuzațiile procurorilor în dosarul în care este urmărit penal Raed Arafat

Raed Arafat a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea elicopterului prăbuşit în 2016 în Republica Moldova.

În total, 17 persoane sunt anchetate în acest dosar pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicităţii şi instigării.

Ancheta procurorilor militari vizează înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu 10 ani în timpul unei misiuni în Republica Moldova, accident în urma căruia patru persoane aflate la bord au murit. Elicopterul, care aparținea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a fost distrus complet.

Conform procurorilor, pentru soluționarea dosarului de daună privind „asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul avea opțiunea de a achita Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configurație asemănătoare.

Societatea de asigurare și reprezentanții IGAv au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene – şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

„Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, au precizat oficialii Parchetului Militar, într-un comunicat.