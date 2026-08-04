Raed Arafat, recomandări pentru populație în valul de caniculă. Care sunt „cele mai periculoase” incendii și cum izbucnesc

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a făcut mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul temperaturilor caniculare pe care le-au prognozat meteorologii pentru aceste zile, atât din perspectiva sănătății, cât și pentru prevenirea incendiilor.

Toată țara se află marți sub avertizări meteo de caniculă, iar numărul județelor sub cod roșu va crește miercuri.

În acest context, marți, într-o intervenție la Digi24, șeful DSU a îndemnat populația să acceseze platforma Fiipregatit.ro „și să vadă toate sfaturile noastre pentru caniculă și ce comportament recomandăm din punct de vedere al sănătății, pentru a se autoproteja”.

„De la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea intervalului orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscului de insolație. Dacă, totuși, sunt obligați să iasă în perioada respectivă – acoperirea capului, îmbrăcare cu haine lejere, haine care sunt de culoare deschisă. Dacă se simt rău, să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să își revin. Dacă văd că nu își revin, dacă se simt rău, atunci apelare la 112 pentru intervenția echipelor de urgență”, a explicat Raed Arafat.

El a precizat că și „evitarea consumului de alcool este foarte importantă”.

„Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri, mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dacă este foarte cald la ei, nu este aer condiționat, eventual, pentru o perioadă din zi să îi luăm undeva unde este aer condiționat (…). În același timp, evitarea consumului de alcool este foarte importantă”, a continuat șeful DSU.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Raed Arafat a spus că incendiile „cele mai periculoase” sunt cele care se produc pe câmp, „pornite intenționat de către cei care încearcă să își curețe câmpurile folosind focul deschis”.

El a avertizat că „încet-încet toate zonele cu vegetație uscată și zonele împădurite pot fi sub riscul incendiilor, mai ales că avem o perioadă mai prelungită cu temperaturi foarte mari – și vorbim mai ales în zonele care sunt sub incidența codului roșu și codului portocaliu”.

„Mai sunt și alte msăuri pe care trebuie să le ia populația, și anume pentru a preveni incendiile, mai ales în zonele de vegetație uscată, în zonele de pădure, munte. Dacă merg în excursie – evitarea aruncării țigărilor aprinse pe jos, din mașină, evitarea focului deschis, chiar dacă crezi că o să îl controlezi s-ar putea să scape de sub control, și, dacă totuși ai aprins un foc, să fii sigur că l-ai stins, că l-ai acoperit cu pământ, astfel încât să nu se răspândească în zonele respective”, a mai declarat Raed Arafat.