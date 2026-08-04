Raid cu drone la periferia Moscovei. Cinci persoane au murit după ce un depozit a fost lovit

Un atac cu drone ucrainene a provocat, marți, distrugeri semnificative în regiunea Moscovei, potrivit Euronews.com.

Cinci persoane au murit și alte șase au fost rănite în urma atacului, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobyov într-o postare pe Telegram.

„În zona industrială Novoselki au izbucnit mai multe incendii în urma unui atac cu drone… cinci persoane au fost ucise și alte șase rănite”, a spus oficial rus pe Telegram, adăugând că pompierii au stins cel mai mare incendiu, care a izbucnit într-un depozit.

În regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, un atac a provocat un incendiu la un centru logistic al Wildberries.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat marți că a doborât sau a distrus 320 de drone ucrainene în cursul nopții, în 19 regiuni diferite, scrie Reuters.

În paralel cu raidurile din interiorul Rusiei, forțele Moscovei au lovit șapte nave cargo cu drone în portul ucrainean Nikolaev și în Marea Neagră, conform agenției RIA.

Luni, Rusia a anunțat că șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite în stațiunea Gelendjik de la Marea Neagră, într-un atac cu drone despre care susține că a fost lansat în mod deliberat de Ucraina împotriva civililor.

Luna trecută, Rusia a acuzat forțele ucrainene că au ucis 11 persoane, inclusiv patru copii, într-un atac asupra unei tabere de vacanță dintr-o zonă ocupată de Rusia în regiunea ucraineană Zaporojie.

La rândul său, Rusia a lansat în repetate rânduri atacuri asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, provocând strămutarea a milioane de oameni și distrugeri pe suprafețe întinse din Ucraina. Mii de civili și-au pierdut viața de la începutul războiului, cei mai mulți fiind ucraineni uciși în atacurile rusești.