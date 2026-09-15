Raiffeisen Bank lansează ERIC, primul AI Business Coach din comunitatea GatadeBusiness

Raiffeisen Bank România lansează ERIC, primul AI Business Coach din comunitatea GatadeBusiness, o soluție digitală care sprijină antreprenorii în planificarea financiară și în pregătirea deciziilor de business.

Disponibil direct din aplicația Raiffeisen Smart Business, ERIC ajută companiile să își înțeleagă mai bine situația financiară, să își structureze bugetele și planurile de afaceri, să exploreze concepte financiare complexe, să identifice soluțiile bancare potrivite nevoilor lor și să pregătească dialogul cu specialiștii băncii pentru decizii mai informate.

Planificare financiară personalizată, dialog mai eficient cu banca

ERIC nu înlocuiește specialistul bancar, ci îl pregătește pe antreprenor pentru o discuție mai aplicată și mai eficientă. Prin structurarea informațiilor, clarificarea nevoilor și formularea întrebărilor relevante, ERIC contribuie la o planificare financiară personalizată și la decizii de business mai bine fundamentate.

Tehnologie și expertiză umană, integrate

ERIC combină inovația digitală cu expertiza specialiștilor băncii pentru a oferi soluții personalizate fiecărui client.

ERIC devine astfel un integrator al comunității GatadeBusiness: aduce mai multă claritate în nevoile antreprenorilor, îi ajută pe specialiștii băncii să intervină mai aplicat și face relația cu oamenii din bancă mai structurată, mai clară și mai eficientă. Soluția răspunde într-un format conversațional, simplu și rapid, și îi ajută pe aceștia să ia decizii de business mai informate.

„ERIC funcționează pentru antreprenori ca un antrenor pentru un sportiv: nu intră pe teren, nu joacă în locul tău și nu ia deciziile în locul tău, dar te ajută să te pregătești mai bine, să îți înțelegi mai clar punctele forte și zonele care au nevoie de atenție, să îți structurezi planul și să fii mai pregătit atunci când apar oportunități sau riscuri.

În sport, calitatea unui antrenor se vede în progresul echipei și în felul în care fiecare membru ajunge să își valorifice mai bine potențialul. În business, valoarea lui ERIC se va vedea în felul în care îi ajută pe antreprenori să ia decizii mai bine fundamentate, să înțeleagă mai clar cifrele, să valorifice oportunități și să evite riscurile care pot fi evitate.

Un astfel de sprijin, disponibil zi și noapte, poate face diferența atunci când antreprenorii au nevoie să își clarifice rapid întrebările, planurile sau nevoile financiare. ERIC devine astfel un integrator al comunității GatadeBusiness: aduce mai multă claritate în nevoile antreprenorilor, îi ajută pe specialiștii băncii să intervină mai aplicat și face relația cu oamenii din bancă mai structurată, mai clară și mai eficientă”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România

Disponibil 24/7 în Raiffeisen Smart Business

ERIC este accesibil non-stop din aplicația Raiffeisen Smart Business, oferind antreprenorilor un punct de sprijin digital permanent, indiferent de momentul în care apar întrebările sau nevoile legate de business.

Articol susținut de Raiffeisen Bank