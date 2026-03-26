Rămășițele mușchetarului d’Artagnan, găsite sub altarul unei biserici olandeze

La mai bine de 350 de ani de la moartea legendarului mușchetar francez d’Artagnan, rămășițele sale ar fost găsite sub altarul unei biserici olandeze, scrie BBC

Jos Valke, diacon la Biserica Sf. Petru și Pavel din Maastricht, a ajutat la descoperirea scheletului și este 99% sigur că rămășițele aparțin lui Charles de Batz de Castelmore, un apropiat al Regelui Soare al Franței, Ludovic al XIV-lea, cunoscut sub numele de contele d’Artagnan.

D’Artagnan a fost ucis în timpul asediului de la Maastricht din 1673, dar mai târziu a fost imortalizat în poveștile de aventuri ale lui Alexandre Dumas ca prieten al celor Trei Muschetari.

Se zvonea de mult timp că rămășițele sale au fost îngropate în biserică, dar până acum nu s-au găsit dovezi.

Deacon Valke a declarat pentru BBC că nimeni nu săpase sub podea până acum, dar cum câteva plăci fuseseră sparte, s-a decis să arunce o privire. Mai întâi au găsit un perete și au scos o perie pentru a săpa mai departe.

În acest moment a fost chemat un arheolog, care a descoperit scheletul de sub locul unde se aflase masa altarului acum 200 de ani.

„Am devenit destul de tăcuți când am găsit primul os”, a spus el, adăugând că există mai multe indicii care indică faptul că scheletul aparține mânii drepte a Regelui Soare.

„A fost înmormântat pe pământ sacru, sub locul unde se afla altarul; am găsit glonțul care i-a pus capăt vieții și am găsit o monedă din 1660 în mormântul său, care provenea de la episcopul care participa la slujba pentru Regele Soare.”

Arheologul care a participat la excavare este însă mai precaut.

„Sunt om de știință, dar am așteptări mari”, a declarat Wim Dijkman pentru postul public regional de radio Omroep Limburg, adăugând că preferă să aștepte confirmarea ADN a identității scheletului.

O probă a fost prelevată din rămășițe, care este analizată în prezent în Germania, în timp ce o parte din oase au fost duse în orașul olandez Deventer pentru a evalua vârsta scheletului, proveniența acestuia și dacă este masculin sau feminin.

„Deja cercetez mormântul lui d’Artagnan de 28 de ani. Acesta ar putea fi punctul culminant al carierei mele”, a spus Dijkman.

Se crede că d’Artagnan a fost lovit în gât de un glonț de muschetă în timp ce Ludovic al XIV-lea încerca să cucerească Maastricht-ul.

Armata franceză a decis că, întrucât era mijlocul verii, îl va îngropa local, iar tabăra lor fusese amplasată aproape de biserica din zona Wolder, în ceea ce este acum colțul de sud-vest al orașului Maastricht.

Deși d’Artagnan a fost inspirat de o figură istorică, cei trei mușchetari erau personaje fictive care s-ar fi putut inspira de trei membri ai unui corp de elită care asigurau protecție regelui și luau parte la acțiuni militare.