Rapid anunță că un fotbalist s-a accidentat și ratează derby-ul cu Dinamo

Fotbalistul Robert Sălceanu (22 de ani) s-a accidentat și va rata derby-ul cu Dinamo, a anunțat clubul Rapid București.

Jucătorul de bandă stângă nu va mai juca pentru Rapid până la finalul sezonului regular al SuperLigii.

„Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare. Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!”, au notat giuleștenii pe Facebook.

Ajuns în această iarnă la Rapid, de la Petrolul, Sălceanu a jucat într-un singur meci sub comanda antrenorului Constantin Gâlcă, chiar împotriva fostei sale echipe. A fost titular împotriva „lupilor galbeni”, însă nu a mai intrat pe teren în repriza secundă, locul său fiind luat de Andrei Borza.

În ultimele etape din sezonul regular, Rapid (locul 3, cu 49 de puncte) se va duela cu Dinamo (21 februarie, acasă), Unirea Slobozia (2 martie, deplasare) și Universitatea Craiova (7 martie, acasă).