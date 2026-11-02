Raport EY: Companiile de bunuri de larg consum pot beneficia de creștere convertind transformarea lanțului de aprovizionare în acțiuni mai rapide

Companiile din sectorul bunurilor de larg consum investesc masiv în transformare, iar 94% dintre executivii responsabili de lanțurile de aprovizionare spun că transformă această funcție. Următoarea oportunitate constă în integrarea progreselor realizate în operațiunile de zi cu zi, astfel încât companiile să poată lua decizii mai rapide și mai bine coordonate și să valorifice oportunitățile de creștere din ce în ce mai fragmentate, potrivit celei mai recente ediții a raportului EY State of Consumer Products.

EY, în colaborare cu Oxford Economics, a intervievat peste 850 de executivi de rang înalt din 24 de piețe, iar cercetarea a relevat că liderii din sectorul bunurilor de larg consum au ocazia de a transforma investițiile în tehnologie și vizibilitatea sporită a semnalelor privind cererea și oferta în acțiuni coordonate și mai rapide.

Oportunitățile de creștere apar tot mai mult în segmente de cerere mai mici, cu ritmuri mai rapide de evoluție și mai dificil de deservit. Companiile care își consolidează capacitatea de a calcula valoarea asociată complexității și de a face compromisurile corecte în ceea ce privește portofoliul vor fi mai bine poziționate pentru a le valorifica. În prezent, 27% dintre executivii din domeniul lanțurilor de aprovizionare spun că sunt foarte încrezători în această capacitate, ceea ce evidențiază potențialul de a fructifica eforturile de transformare deja realizate și de a transforma semnalele pieței în acțiuni coordonate.

Georgiana Iancu, Partener, coordonator al practicii de Impozite indirecte și liderul sectorului de Retail şi Produse de Consum, EY România, a declarat: „Viteza cu care companiile transformă datele și tehnologia în decizii devine un avantaj competitiv. Într-o piață cu o cerere tot mai fragmentată, agilitatea în adaptarea portofoliului, operațiunilor și lanțului de aprovizionare va face diferența”.

Investițiile în tehnologie și inteligență artificială creează oportunitatea de a accelera agilitatea

Studiul a indicat o dinamică puternică: 94% dintre conducătorii executivi din domeniul lanțurilor de aprovizionare au declarat că transformă această funcție. În prezent, oportunitatea constă în integrarea acestei transformări în operațiunile de zi cu zi, lucru pe care doar 9% dintre respondenți au afirmat că l-au realizat. O adoptare mai extinsă ar putea ajuta mai multe companii să crească viteza procesului de la identificarea unui semnal până la execuție și aliniere între funcțiile de lanț de aprovizionare, comercială și financiară. În prezent, doar 20% și, respectiv, 10% dintre acestea raportează îmbunătățiri semnificative în aceste domenii.

În același timp, 71% dintre companiile sondate utilizează în prezent planificarea integrată a activității (Integrated Business Planning, IBP), oferind o bază solidă pentru un proces decizional coordonat. Următoarea oportunitate constă în transformarea mai rapidă a acestor planuri în acțiuni, întrucât doar 14% dintre respondenți s-au declarat în totalitate de acord cu faptul că deciziile sunt, în ultimă instanță, puse în aplicare rapid, în timp ce 8% au afirmat că IBP permite replanificarea în timp real, pe baza semnalelor, iar 6% au spus că furnizorii pot primi, interpreta și acționa în baza semnalelor de cerere și ofertă aproape în timp real.

Potrivit raportului, 73% dintre respondenții directori generali din sectorul bunurilor de larg consum au declarat că investițiile planificate în inteligența artificială pentru 2026 au crescut față de 2025, ceea ce sporește miza asociată cu ritmul lent al procesului decizional și al transformării operaționale. În loc să fie utilizată în ameliorarea proceselor și funcțiilor existente, inteligența artificială poate contribui la redesenarea fluxului de informații în cadrul organizațiilor, prin identificarea mai timpurie a modificărilor cererii, prin formularea de recomandări și prin accelerarea procesului decizional. Însă, fără o structură clară a procesului decizional, fără echipe integrate și fără capacitatea de a ajusta rapid operațiunile, inteligența artificială poate scoate la iveală blocajele organizaționale, în loc să le elimine.

Această discrepanță începe deja să se manifeste: 37% dintre respondenții directori generali din sectorul de bunuri de larg consum au afirmat că inteligența artificială produce un impact măsurabil în domeniul lanțurilor de aprovizionare și al achizițiilor, însă doar 12% au spus că impactul inteligenței artificiale este corelat cu raportarea financiară și este analizat periodic de conducerea superioară. Prin urmare, următorul factor de diferențiere concurențială ar putea consta în a dispune de un model operațional care să transforme informațiile generate de inteligența artificială în acțiuni, mai degrabă decât de deținerea celei mai performante tehnologii.

Raftul digital redefinește beneficiile lanțului de aprovizionare

Agenții de inteligență artificială, algoritmii retailerilor și platformele digitale intermediază din ce în ce mai mult procesul de descoperire a produselor. Aspectele de culise, precum disponibilitatea, fiabilitatea procesului de onorare a comenzilor și riscul de substituire, apar tot mai mult în prim-plan, influențând ceea ce văd consumatorii, produsele care le sunt recomandate și, în cele din urmă, produsele la care au acces.

Raportul a constatat că 86% dintre directori generali din sectorul bunurilor de larg consum sunt de acord că avantajul competitiv va depinde într-o măsură tot mai mare de superioritatea clară și demonstrabilă și de valoarea oferită de produse pentru consumatori și nu doar de notorietatea mărcii.

Lanțul de aprovizionare are acum un nou rol în creșterea companiilor din sectorul bunurilor de larg consum. Raportul indică faptul că relația dintre echipele comerciale și funcția de lanțuri de aprovizionare devine una mai strânsă, în condițiile în care este tot mai mult nevoie ca executivii responsabili de lanțurile de aprovizionare să își exprime punctul de vedere cu privire la oportunitățile de creștere pe care compania le urmărește și nu doar în privința modului în care acestea vor fi valorificate ulterior.

De la semnalele pieței, la vocea consumatorului

Cum se văd însă aceste schimbări din perspectiva consumatorilor? Pentru a înțelege mai bine cum evoluează comportamentul de consum într-una dintre cele mai importante perioade comerciale ale anului, EY România derulează pentru al șaselea an consecutiv EY Consumer Index în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă.

„În spatele datelor sunt alegerile reale ale consumatorilor. Vă invităm să ne spuneți ce vă influențează deciziile de cumpărare și cum se schimbă prioritățile dumneavoastră în această perioadă, contribuind la ediția din acest an a EY Consumer Index”, a adăugat

Georgiana Iancu.

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Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 406.209 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 57 de miliarde USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2026. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicate antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

Despre raportul EY State of Consumer Products

Studiul EY Consumer Products Dynamics Research 2026 a fost realizat de Oxford Economics în intervalul 28 ianuarie – 18 februarie 2026 și a colectat răspunsuri de la peste 850 de conducători executiv de rang înalt din companiile producătoare de bunuri de larg consum de pe 24 de piețe din întreaga lume. Cercetarea a analizat transformarea lanțurilor de aprovizionare, gradul de maturitate al modelului operațional, procesul decizional, guvernanța și nivelul de pregătire organizațională pentru creșterea în viitor.

Articol susținut de EY România