Raport la Taipei despre o China tot mai „imprevizibilă”: Încercuiește Taiwanul, în timp ce studiază problemele SUA și războaiele de pe glob

China este tot mai imprevizibilă și își întărește controlul aerian și maritim în jurul Taiwanului, conform unei analize anuale a Taipeiului, a scris Reuters.

În raportul său anual privind amenințarea militară a Chinei, Ministerul taiwanez al apărării spune că situația de securitate regională „continuă să escaladeze” și că în procesul decizional de la Beijing există o „imprevizibilitate crescândă” din cauza unei epurări „fără precedent” în rândul ofițerilor militari superiori.

Conform raportului, China integrează în antrenamentele și exercițiile sale lecțiile învățate din războaiele din Ucraina și din Golf, în special aspecte referitoare la eficiența roiurilor de drone ieftine din conflictul dintre Rusia și Ucraina.

China studiază problemele SUA, spune Taiwanul

Documentul menționează probleme ale SUA reflectate de războiul împotriva Iranului, precum și că Beijingul le studiază.

„Conflictul SUA-Israel-Iran a scos în evidență probleme precum consumul rapid de muniție, presiunea asupra sistemelor de interceptare ale apărării antiaeriene, mobilizarea industrială și fragilitatea cooperării aliate”, se arată în raport.

În ceea ce privește amenințarea directă la adresa Taiwanului, raportul menționează că exercițiile desfășurate de China în jurul insulei în ultimii ani s-au concentrat pe „blocada/controlul comun” al căilor maritime externe ale Taiwanului, în timp ce Beijingul nu are capacitatea de a lansa un atac amfibiu.

În timpul acestor exerciții, China folosește aeronave și nave militare, precum și nave ale pazei de coastă pentru a „crea condiții favorabile pentru o invazie a Taiwanului… cu scopul de a tăia rutele noastre de transport externe și de a forma o postură de încercuire”.

„Își consolidează controlul” în jurul Taiwanului

China, prin patrulele sale regulate de pregătire pentru luptă, misiuni în largul mării și alte exerciții, „își consolidează controlul” asupra mării și spațiului aerian din jurul Strâmtorii Taiwan, a declarat ministerul.

„Scopul său este de a realiza distrugerea sistemului de comandă și control și a capacității noastre de apărare aeriană în stadiul incipient al luptei”, mai notează ministerul.

China consideră că Taiwanul guvernat democratic este teritoriul său și nu a exclus posibilitatea de a folosi la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său și își trimite aproape zilnic armata în spațiul aerian și apele Taiwanului.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, susținând că numai poporul insulei își poate decide viitorul. Statele Unite furnizează arme Taiwanului, menținând în același timp o politică de ambiguitate cu privire la posibilitatea de a interveni militar pentru a apăra insula.