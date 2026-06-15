Rareș Bogdan, critici la adresa guvernului Bolojan: „A anunțat multe, dar a realizat puține”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a spus, înaintea ședinței conducerii PNL, că speră ca noul guvern să fie instalat în următoarele 72 de ore. Totodată, liberalul a spus că guvernul condus de către Ilie Bolojan a realizat prea puține lucruri față de cât a promis, România având acum nevoie de un Executiv care să promoveze, în primul rând, investițiile.

„Trebuie să ne gândim la situația economică. Trăim moment dificile, iar dacă nu suntem atenți, vom avea soarta Greciei din urmă cu câțiva ani (…) În acest moment, România are nevoie de responsabilitate și de un guvern capabil care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu SUA și UE și care să se bazeze în primul rând pe investiții. Fără ele, nu putem merge înainte”, a spus Rareș Bogdan.

El s-a referit pe larg la faptul că economia României stagnează, cu o scădere de cinci trimestre a consumului, riscul de pierdere a unor fonduri din PNRR, un declin al sectorului imobiliar și al HoReCa.

„Sper ca guvernul să treacă în 72 de ore”

Întrebat dacă spusele sale reprezintă o critică la adresa guvernului Bolojan, Rareș Bogdan a răspuns: „A anunțat multe, dar a realizat puține. Reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebui să se axeze pe investiții.”

„Sper ca în următoarele 72 de ore guvernul va trece prin Parlament. PNL trebuie să se gândească dacă alege 6 ani și jumătate de opoziție sau dacă este responsabil față de români”, a continuat europarlamentarul.

El a menționat că a discutat cu colegi de partid care au spus că în opoziție PNL ar crește și ar putea ajunge chiar până la 28% din voturi la următoarele alegeri

„Toată lumea face calcule și se gândește la diverse combinații politice. Din punctul meu de vedere a fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți și care știe starea României, care nu-și permite vendete sau proiecții pentru campanii prezidențiale (…) Nimeni nu-mi garantează că vom face un scor mai mare de 20% și vom ajunge în situția de astăzi din nou.

„Domnul Veștea este un om ales direct de către cetățeni în Ghimbav de trei ori (în realitate, Veștea a fost primar la Râșnov – n. red.), (…) un om care a reuşit să convingă, în 20 de ani, de 5 ori cetăţenii unui judeţ important al României să-i ofere încrederea. Cred că trebuie luat în seamă. (…) Nu ştiu dacă e acceptat sau nu, vom vedea dacă e acceptat sau nu”, a mai spus Rareş Bogdan.