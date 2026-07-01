Rareș Bogdan, dat jos din fruntea delegației române din cel mai mare grup politic al Parlamentului European

Vicepreședintele PNL și al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, a anunțat miercuri că eurodeputatul liberal Rareș Bogdan a fost înlocuit de la șefia Delegației României din cadrul Grupului PPE, cel mai mare din legislativul blocului comunitar.

„Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE”, a anunțat Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Locul lui Bogdan, unul dintre liberalii care se află în tabăra anti-Bolojan, va fi luat de europarlamentarul Daniel Buda, a precizat liderul PNL.

„Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegația noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE și al Parlamentului European”, a apreciat liberalul care este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier.

El l-a descris pe noul șef al delegației ca fiind „foarte activ în apărarea fermierilor români și a fondurilor de coeziune pentru România”.

„Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că și în următorii ani vom reuși să obținem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autoritățile locale, pentru fermierii români și pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegații din Partidul Popular European pentru a genera majorități pentru decizii favorabile României”, a adăugat Mureșan.

Conform sursei citate, din Delegația României la Grupul PPE fac parte toți europarlamentarii PNL și UDMR.

Co-președinte al delegației, din partea UDMR, este eurodeputatul Iuliu Winkler, despre care Mureșan a spus că îi apreciază „în mod deosebit” activitatea în Parlamentul European.