Rareș Bogdan, în expectativă după mișcarea lui Nicușor Dan: „Trăim vremuri foarte interesante”

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o conferință de presă, la București, 6 aprilie 2023. FOTO: Lucian Alecu / Alamy / Alamy / Profimedia

Parte a echipei îndepărtate de Ilie Bolojan din fruntea PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan a comentat scurt nominalizarea colegului său Adrian Veștea ca premier.

Unul dintre politicienii asumați loiali lui Klaus Iohannis, Rareș Bogdan a fost, pe rând, susținătorul lui Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

În mandatele lor, susțin surse din PNL, influența lui Rareș Bogdan în Executiv și în sfera puterii trecea mult dincolo de postura de prim-vicepreședinte al PNL.

Bogdan s-a ocupat de o parte importantă a campaniei electorale din 2024, inclusiv cea a lui Nicolae Ciucă.

După eșecul din alegeri și venirea lui Ilie Bolojan ca președinte PNL, Rareș Bogdan s-a retras din prima linie a partidului.

Întrebat duminică de Gândul, reacția europarlamentarului PNL a fost următoarea:

Gândul: Cum vi se pare cartea jucată de Nicușor Dan?

Rareș Bogdan: Jucător.

Gândul: Ce va fi cu PNL? Ce va fi cu Ilie Bolojan?

Rareș Bogdan: Vom trai și vom vedea. Trăim vremuri foarte interesante.

Bogdan este europarlamentar la al doilea mandat.