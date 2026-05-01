Răspunsul lui Bolojan la acuzațiile PSD-AUR privind încălcarea Constituției de către Nicușor Dan

Șeful Executivului a oferit un răspuns acuzațiilor opoziției, care l-a acuzat pe Nicușor Dan că a încălcat Constituția prin modul în care a acționat în actualul context politic.

Întrebat dacă crede că preşedintele Nicuşor Dan, prin modul în care a acţionat în contextul actualei crize politice, a încălcat Constituţia, Bolojan a răspuns: „Consider că preşedintele României, prin tot ce a făcut, a respectat Constituţia României”, potrivit News.ro.

Acuzațiile de încălcare a Constituției au fost lansate de liderul AUR, George Simion, imediat după ce președintele Dan a declarat, că nu va desemna un premier susținut de AUR și nici nu va accepta acest partid la guvernare.

Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan de comportament „anticonstituțional” și „dictatorial”, susținând că șeful statului ignoră votul a milioane de români și încalcă rolul de mediator prin excluderea unei formațiuni politice legitime.

Liderii PSD au susținut, la rândul lor, că președintele a eșuat în rolul de mediator, acuzându-l că favorizează PNL prin menținerea unui guvern minoritar, deși acesta a pierdut sprijinul majorității.

PSD și AUR au inițiat la începutul săptămânii o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea urmează să fie dezbătută și votată marți, 5 mai 2026, după ce a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.

Înainte ca moțiunea de cenzură să fie inițiată, Nicușor Dan a avut consultări cu partidele la Palatul Cotroceni. Atunci, Nicușor Dan a evitat să declare explicit dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan și a afirmat: „Conform Constituţiei, sunt mediator”.