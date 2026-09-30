Cristian Tudor Popescu, despre următoarea mutare a lui Nicușor Dan: „Ce-a făcut și până acum, sub deviza: «Pace, pace, pace între dobitoace!»”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu îl critică, din nou, pe președintele Nicușor Dan, pe fondul prelungirii crizei politice de la București care continuă odată cu respingerea guvernului propus de liberalul Siegfried Mureșan la votul de învestitură din Parlament.

„Ce face acum președintele Dan este văzut de mulți ca o a doua anulare de alegeri, prima fiind în decembrie 2024. După ce a discreditat funcția prezidențială, dl. Dan năruie încrederea cetățenilor, câtă mai e, și în instituția fundamentală a democrației – Votul”, scrie miercuri Cristian Tudor Popescu, într-un text intitulat „Nicușor, mai tare decât nea Nicu”, publicat pe pagina lui de Facebook și pe site-ul Republica.

„Că alegerile «sunt rele», n-a spus nici măcar Ceaușescu. Le-a eviscerat, dar nu le-a interzis. Până și în Rusia lui Putin au loc alegeri, așa mutilate cum sunt. Trump a propus americanilor o șpagă de 5.000 $ per căciulă, ca să voteze ce vrea el, dar nu a îndrăznit să suprime alegerile din noiembrie. Președintele Dan răspunde astfel dorinței nemărturisite a membrilor menajeriei politice de a nu mai fi târnosiți prin alegeri. Să nu mai fie nevoiți să facă băi murdare de mulțime, să se pupe cu amărăștenii, să le mângâie odraslele pe cap, să se canonească să-i mintă frumos. Au nostalgia nomenclaturiștilor de dinainte de ’89, care erau puși în funcții de către Partid și dați jos tot de Partid”, a continuat gazetarul.

El critică un argument adus de șeful statului privind refuzul declanșării alegerilor anticipate.

„Zice președintele că alegerile anticipate ar înrăutăți și mai mult situația economică a țării. Întrebare: Ar înrăutăți-o mai rău decât un guvern cu Grindeanu în frunte? Bântuie ideea că ar fi bine să guverneze PSD-AUR, ca să-și demonstreze incompetența în a redresa țara. Eroare: PSD-AUR nu au de gând să facă ceva pentru populime; ajungând la guvernare, vor lua sub control strâns serviciile secrete, Jandarmeria, Poliția, Armata, Justiția, care abia așteaptă. În acest fel, nu vor scădea prețurile, nici șomajul, nu vor îmbunătăți serviciile de sănătate, dar vor urmări și înăbuși brutal orice manifestație de protest. E și asta o soluție, nu?”, afirmă CTP.

În finalul textului său, gazetarul își pune întrebarea „Ce va face N. Dan în continuare?”.

„Ce-a făcut și până acum, sub deviza: «Pace, pace, pace între dobitoace!», insinuând că el este oierul, nu un berbec oarecare”, este răspunsul pe care Cristian Tudor Popescu îl dă.

Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, din Cehia, că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, după eșecul cabinetului propus de Siegfried Mureșan în fața Parlamentului.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Din nou, pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus șeful statului, la Praga, într-o scurtă declarație de presă.

Președintele i-a mulțumit liberalului Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a fi trecut prin Parlament un program de guvernare și o listă de miniștri.

„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi – partide, cetățeni – să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a mai declarat Nicușor Dan.