Răspunsul unui om de afaceri elvețian când a fost întrebat dacă a fost presat politic ca să-și vândă afacerea unui apropiat al lui Viktor Orban 

„Un grup media pro-Orban care cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026”, a relatat recent Reuters. În schimb, Marc Walder, CEO și unul dintre acționarii publicațiilor elvețiene Ringier, a spus că „această tranziție va servi cauzei jurnalismului competitiv și durabil în Ungaria”.

Cu 6 luni înaintea alegerilor din Ungaria, compania elvețiană Ringier, cunoscută publicului românesc pentru că deține și în România publicații precum Libertatea, GSP, Viva sau Unica, a vândut recent afacerile sale de media de la Budapesta firmei locale Indamedia.

Peter Magyar, opozantul lui Orban, a criticat tranzacția

Inamedia este „Un grup media pro-Orban care cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026”, a relatat Reuters. Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a criticat acordul Ringier Hungaria, despre care a spus că reprezintă o încercare a lui Orban de a-și consolida controlul asupra mass-media din Ungaria.

Printre alte titluri, noul proprietar intră în posesia celui mai citit ziar din Ungaria: Blikk. Ringier păstrează în Ungaria portalul de anunțuri de locuri de muncă și siteul de sport sportal.hu.

Cine este Vaszily Miklós

50% din fimrma Indamedia, cumpărătoarea presei deținută vreme de 30 de ani de elvețienii de la Ringier, în aparține de Vaszily Miklós. Vaszily, este președinte și director general al canalului privat pro-guvernamental TV2 și s-a alăturat recent uneia dintre platformele digitale create de Orban la începutul acestui an, pe măsură ce și-a intensificat campania politică, consemnează Reuters. Campania din Ungaria este una care se anunță foarte strânsă.

CEO-ul companiei elvețiene Ringier, Marc Walder, care deține și o parte dintre acțiuni la Ringier, a fost intervievat de siteul maghiar Index, parte a companiei cumpărătoare.

„După mai bine de 30 de ani, am ajuns la un punct în care merită să ne concentrăm activitățile. În Ungaria, acordăm acum prioritate investițiilor în platformele digitale de anunțuri, deoarece aici vedem cel mai puternic potențial pe termen lung”, a spus Walder.

Marc Walder, CEO-ul Ringier. Credit line: FrankHoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Marc Walder despre compania pro Orban: „Grup media extrem de profesionist”

A fost o presiune sau influență politică la mijloc?, a întrebat ziaristul.

„Decizia nu a fost influențată de considerente politice. A fost o decizie pur strategică și comercială”, a răspuns șeful Ringier, Marc Walder, care a numit compania apropiatului lui Orban drept „Unul dintre cele mai bune exemple de companie media modernă, hotărâtă și bine gestionată”.

Întrebat dacă nu se teme că această concentrare va reduce pluralismul media, Marc Walder a spus: „Pluralismul este o valoare importantă. Aceste mărci vor fi transferate către un grup media extrem de profesionist, cu o puternică expertiză în domeniul digital. Această tranziție va servi cauzei jurnalismului competitiv și durabil în Ungaria”.

Și în Serbia Ringier a vândut ceva ce-l interesa pe președintele Aleksandar Vučić

Ringier are afaceri de media în mai multe țări din Europa de Est. O altă recentă vânzare a avut loc în 2024 în Serbia, când Ringier a înstrăinat NIN, cea mai veche revistă politică de la Belgrad, fondată în 1935. NIN era o publicație cunoscută pentru atitudinea sa critică la adresa regimului condus de președintele Aleksandar Vučić.

„În cele din urmă, Ringier a decis să domolească revista NIN și să o pună la dispoziția guvernului, apune revista „Vreme” din Belgrad într-un comentariu”, a relatat anul trecut publicația elvețiană Tages-Anzeiger despre vânzarea Ringier. „Clica de la conducerea Serbiei n-a mai suportat”, a mai scris în 2024 Tages-Anzeiger. După vânzare, întreaga redacție a revistei NIN a demisionat.

Relațiile Ringier – Aleksandar Vučić au fost în ultimii ani cordiale. În iunie 2022, Marc Walder a fost criticat de presa elvețiană, când șeful Ringier a fost personal ca să-și ridice un premiu oferit de președintele Aleksandar Vučić pentru „servicii de digitalizare”.