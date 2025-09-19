Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus o cale extraordinară de atac – recursul în casație – în dosarul în care Mario Iorgulescu a fost condamnat, după rejudecare, la 8 ani închisoare pentru ucidere din culpă. Tot printr-un recurs în casație Iorgulescu a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) anularea pedepsei de 13 ani de închisoare pentru omor.

Contactați de HotNews, reprezentanții Parchetului Curții de Apel București au refuzat să precizeze ce solicită la ÎCCJ în calea extraordinară de atac.

Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare, acesta aflându-se în Italia, unde autoritățile judiciare au refuzat să îl extrădeze.

Recursul în casație formulat de procurori a fost înregistrat la ÎCCJ pe 12 septembrie și urmează a avea termen de judecată pe 20 noiembrie.

O cale extraordinară de atac – contestația în anulare – a fost formulată în dosar și de către firma de asigurare obligată să despăgubească familia tânărului care a murit în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu. În cazul contestației în anulare formulate de City Insurance, Instanța Supremă a stabilit termen de judecată pentru 15 octombrie.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București nu a dorit să precizeze ce anume solicită instanței prin calea extraordinară de atac, precizând, la solicitarea HotNews, că „motivele de recurs, deși formulate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, urmează a fi susținute de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Pe 12 iunie, Curtea de Apel București, a decis condamnarea lui Mario Iorgulescu la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce instanța i-a admis o altă cale extraordinară de atac, contestația în anulare. Decizia instanței, luată în complet de divergență, după ce unul dintre judecători s-a opus admiterii contestației în anulare.

Cum a scăpat Iorgulescu de acuzația de omor

Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare după ce în 2019 a provocat un accident, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. Potrivit procurorilor, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal era sub influența drogurilor și a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului, având 162 km/h.

Mario Iorgulescu a fost trimis în judecată în august 2020, iar trei ani mai târziu, în februarie 2023, a fost condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor și conducere sub influența drogurilor. Judecat în lipsă, Iorgulescu a contestat condamnarea. În octombrie 2023, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa, stabilind o pedeapsă de 13 ani și 8 luni închisoare.

Nemulțumit de încadrarea juridică a faptei, Iorgulescu a formulat o primă cale extraordinară de atac – recursul în casație. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție la completul format din actuala președintă a instanței Supreme, Lia Savonea, Adriana Ispas (judecătoarea care a dispus marți punerea în libertate de îndată a fostului președeinte CNAS, Lucian Duță) și Dan Enescu.

Cum a motivat Instanța Supremă anularea condamnării pentru omor

Cu opinia separată a judecătorului Enescu, care s-a opus anulării condamnării pentru omor, Lia Savonea și Adriana Ispas au admis recursul în casație și au anulat sentința de 13 ani și 8 luni închisoare. Cele două judecătoare au decis că Mario Iorgulescu trebuie judecat pentru ucidere din culpă și nu omor.

„Tânărul nu a intenționat să omoare pe cineva și nu a folosit bolidul Aston Martin ca pe un ”mijloc în scopul suprimării vieţii victimei” în noaptea de 8 septembrie 2019, când ”pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, intenționând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtășești, str. (…), jud. Dâmbovița, spre Clubul Nuba din Parcul Herăstrău, mun. București, unde se afla fosta sa prietenă care refuzase să plece acasă la insistențele lui”, au motivat judecătoarele.

Dosarul s-a reîntors la Curtea de Apel București, unde, după rejudecare, pe 18 decembrie 2024, instanța a decis condamnarea lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni închisoare. Decizia era definitivă, însă Iorgulescu a exercitat o nouă cale extrordinară de atac – contestația în anulare.

S-a urcat la volan sub influența cocainei

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, unde a consumat alcool. La un moment dat, el ar fi aflat că fosta sa iubită, de care tocmai se despărţise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău.

La terminarea petrecerii, în jurul orei 02:50, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, el s-a urcat în maşina sa, un Aston Martin model DBS, şi a plecat spre Capitală, conform procurorilor.

La intersecţia dintre Şoseaua Chitilei şi strada Teodor Neagoe, Iorgulescu a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe prima banda. Ulterior, a urcat cu maşina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia. El nu a fost audiat de către procurori sau judecători, fiind cercetat și judecat în lipsă.

Contactat de HotNews, avocatul Virgil Boglea, cel care îl reprezintă pe Mario Iorgulescu în instanță, a precizat că va oferi un punct de vedere după ce se va primi acordul lui Gino Iorgulescu, tutorele oficial a lui Mario Iorgulescu. Reacția va fi prezentată după ce va fi comunicată.