Răsturnare de situație: „Greii politici” pregătesc un guvern PSD cu Grindeanu premier sau un guvern minoritar fără PSD cu Nazare premier

Alertați de haosul transmis opiniei publice și de faptul că nici Veștea nu adună voturile, mai mulți lideri experimentați ai PSD, PNL, UDMR și USR încearcă ieșirea din criză.

Unul dintre liderii care negociază este chiar Ilie Bolojan.

Bolojan a acceptat, susțin surse din PNL, ca dacă Grindeanu nu-și asumă guvernarea, atunci PNL să susțină un guvern minoritar condus de un liberal agreat de partid.

Dar în niciun caz Veștea, care își continuă planul. De câți „trădători” din PNL ar avea acesta nevoie?

Și ce va face PSD?

Toate calculele, în articol.

PNL, USR și, mai nou, UDMR au anunțat că nu vor face parte și că nici nu vor vota învestirea unui guvern condus de Adrian Veștea.

Cele trei partide au un plan pe care să-l pună pe masa președintelui Dan. Scenariul e valabil dacă guvernul Veștea nu trece de votul Parlamentului. Lipsa voturilor parlamentarilor UDMR scade matematic șansele ca o astfel de formulă propusă de președintele Nicușor Dan să treacă, deși matematic, nu e imposibil.

Planul are două variante:

1. PSD acceptă un guvern Grindeanu, votat în Parlament de UDMR, PNL și, poate, de USR. Dacă Grindeanu acceptă să fie premier, PNL și USR pot vota guvernul, dar nu vor face parte din el. În aceast variantă se va negocia, evident, și cu PNL, care își va asuma guvernarea.

2. PNL, USR și UDMR iau tot mai mult în calcul varianta propunerii unui Guvern minoritar. Aici, surpriza a venit însă de la președintele PNL, Ilie Bolojan, care, în premieră acceptă un scenariu nerostit până acum și e gata să negocieze.

Varianta de „pact național”

PNL a schițat un semn luni seară că e gata să renunțe la ideea opoziției.

„Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție, pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă – inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul – în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere, pe baza unui pact național”, a spus Bolojan, luni.

Tonul scenariului unui guvern minoritar de dreapta fără Bolojan premier a fost întărit marți dimineață de UDMR, prin vocea purtătorului de cuvânt, Csoma Botond. „Credem cu tărie că există o situaţie politică în care, după analiza noastră, umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei ţări şi atunci trebuie să vedem ce soluţii alternative ar exista şi să refacem Coaliţia”.

Două nume de premier discutate între cele trei partide

Dar ce înseamnă „pact național” (liberalii) sau „să refacem Coaliția” (udemeriștii)? PNL, USR și UDMR în Guvern și o susținere pentru trecerea guvernului de către PSD. Dar PSD nu ar intra propriu-zis în Coaliția guvernării.

Una dintre numele de premieri evaluate în acest moment este Alexandru Nazare, care acum este ministru demis al Finanțelor în Guvernul condus de Bolojan. Nazare nu este singura variantă.

Există discuții și despre posibila desemnare a lui Mircea Abrudean, președintele Senatului (PNL), fost secretar general al Guvernului în cabinetul condus de Marcel Ciolacu, care este apropiat de Ilie Bolojan.

Revenind la Nazare, el este agreat atât de PNL, cât și de USR. Chiar și Sorin Grindeanu a spus despre el, întrebat fiind ce premier ar accepta de la PNL, că „e un tip ok”.

Varianta refacerii coaliției formate din PNL, USR, PSD și UDMR este exclusă în acest moment. „Conflictele au fost prea mari ca să fie șterse peste noapte”, a spus unul dintre cei implicați în schițarea guvernului minoritar.

PSD nu mai vrea să stea la masă cu USR, iar USR și PNL au decis de mai multe ori că nu vor mai intra la guvernare alături de social-democrați.

Un Guvern minoritar are nevoie și de susținere din Parlament, adică din partea parlamentarilor PSD, pentru că în lipsa voturilor social-democraților, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale nu pot strânge cele 233 de voturi necesare pentru instalarea Guvernului.

Fără PSD, formațiunile de centru-dreapta ar ajunge dependente de sprijinul micilor grupuri din Parlament care s-au format din senatori și deputați aleși pe listele POT și S.O.S România.

UDMR a dat peste cap calculele

Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat de mai multe ori în trecut că PSD nu va susține un Guvern minoritar și mai ales nu un Guvern din care social-democrații nu fac parte.

În acest moment, totul depinde de Nicușor Dan și de modul în care va reacționa acum că Veștea a pierdut și voturile UDMR și devine aproape imposibil să formeze o majoritate „pro-occidentală” așa cum a cerut șeful statului.

Adrian Veștea rămâne cu posibilele voturile de la PSD (127), Minorităților Naționale (17), ale grupului Uniți Pentru România (UPR) – (18), PACE – 11 deputați, SOS România – 15 deputați și neafiliați – 20. Nicunul dintre aceste partide nu a anunțat încă cum va vota, iar Veștea a avut azi întâlniri cu UPR și PACE.

Pentru Guvernul Veștea e nevoie de 25 de „trădători” din PNL

Împreună aceste 5 formațiuni au 208 de voturi, cu 25 de voturi mai puține decât minimul de 233 care sunt necesare pentru ca Guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament.

Ceea ce înseamnă că Veștea ar avea nevoie de 25 de voturi din PNL, în condițiile în care o parte dintre parlamentarii PNL și-au exprimat încă de luni susținerea pentru acesta. Dacă vor și vota pentru învestirea Guvernului, aceștia urmează să fie excluși din partid.