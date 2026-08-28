Răsturnare de situație în sondaje în Islanda, care va ține sâmbătă un referendum privind negocierile de aderare la UE

O mică majoritate a alegătorilor islandezi se opune reluării negocierilor de aderare la UE, a arătat vineri un nou sondaj de opinie realizat de Gallup, o schimbare față de sondajele anterioare chiar înaintea referendumului de sâmbătă privind reluarea negocierilor de aderare, transmite Reuters.

Votul din 29 august nu se referă la aderare în sine, iar orice acord ar impune Islandei să organizeze un al doilea referendum privind aderarea la blocul celor 27 de state membre, pe baza condițiilor convenite în cadrul negocierilor.

Sondajul realizat în perioada 24-27 august pe un eșantion de 4.583 de persoane a arătat că 51,6% dintre respondenți se opun desfășurării de negocieri cu Bruxelles privind aderarea la UE, în timp ce 48,4% susțin această măsură.

Cotidianul islandez „Visir” scrisese la începutul acestei săptămâni că 51,3% dintre respondenți erau în favoarea desfășurării de negocieri cu Bruxelles privind aderarea, în timp ce 48,7% se opuneau, citând un sondaj realizat de agenția de sondaje Maskina.

Sondajul realizat se Maskína în iulie indica un sprijin de 53% pentru tabăra „Da” și de 47% pentru „Nu”.

Reykjavik s-a retras din negocierile de aderare la UE în 2013, la patru ani după depunerea cererii, când un guvern eurosceptic a preluat puterea.

De atunci, creșterea costurilor de trai și războiul din Ucraina au resuscitat interesul cetățenilor pentru redeschiderea acestei chestiuni.

Guvernul islandez prezintă planul său de aderare ca pe un moment de tipul „acum sau niciodată”. Prim-ministrul Kristrun Frostadottir le-a spus alegătorilor în luna august că un „nu” ar pune capăt tuturor speculațiilor privind UE.

Aderarea la UE i-ar oferi Islandei un cuvânt direct de spus în procesul decizional prin intermediul unor instituții precum Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European, precum și integrarea țării în uniunea vamală și posibilitatea de a adopta moneda euro.