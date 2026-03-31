Războiul care se desfășoară în tăcere. Nu e cu rachete și vizează infrastructura și mințile oamenilor

Mii de israelieni au primit în ultimele zile mesaje care păreau a fi alerte militare oficiale, îndemnându-i să descarce aplicații pentru adăposturi, scrie Financial Times. În realitate, acestea erau capcane pentru a fura date personale. Alții au primit mesaje SMS amenințătoare: „Netanyahu e mort. Moartea se apropie. Plecați înainte ca rachetele iraniene să vă distrugă.”

Pentru experții în securitate cibernetică, acestea sunt doar „vârful aisbergului” unui război digital extins între Iran, Israel și SUA.

Un război fără front

Chris Krebs descrie situația clar în ziarul britanic: „Iranienii pun tot ce au la dispoziție în acest război”

Iranul a dezvoltat o rețea multistratificată de operațiuni cibernetice. În vârf se află grupuri legate direct de Gărzile Revoluționare și de Ministerul Informațiilor. Alături de acestea operează hackeri „semi-independenți”, „contractori” și tot felul de infractori cibernetici, în timp ce la cel mai scăzut nivel sunt mobilizați chiar și „hacktiviști” voluntari.

Scopul lor este complex: de la răspândirea fricii și a confuziei, la strângerea de informații și identificarea țintelor pentru atacuri cu rachete.

Atacuri asupra infrastructurii critice

Atacurile cibernetice nu se limitează la propagandă, așa cum explică Financial Times. Grupuri atribuite Iranului ar fi atacat companii americane, au piratat politicieni din Albania și s-au infiltrat în centre de cercetare din Europa.

Atacul asupra companiei americane de tehnologie medicală Stryker este considerat deosebit de grav, provocând perturbări ale aprovizionării cu resurse esențiale și întârzieri în intervențiile chirurgicale.

Un grup numit Handala a susținut că a șters până la 200.000 de dispozitive, într-unul dintre cele mai ample atacuri cibernetice înregistrate vreodată în timpul unui război.

„Frontul digital” al războiului

În același timp, SUA și Israelul mențin capacități ofensive puternice. Cu puțin timp înainte de atacurile aeriene, SUA au lansat atacuri cibernetice care au „orbit” sistemele de comunicații iraniene.

Israelul, la rândul său, a folosit spionajul cibernetic pentru a se infiltra în rețelele Teheranului, chiar și în camerele de supraveghere a traficului, în timp ce se pare că a folosit aplicații pentru a trimite mesaje de apostazie cetățenilor iranieni.

Război asimetric la costuri reduse

Deși Iranul este în urma rivalilor săi din punct de vedere tehnologic, a transformat războiul cibernetic într-un instrument de putere asimetrică. La costuri reduse, acesta poate provoca perturbări, poate deteriora infrastructura și poate afecta psihologia unui adversar.

După cum notează analiștii, cea mai zgomotoasă parte a războiului – mesajele și atacurile în masă – nu este neapărat cea mai critică. Cele mai periculoase grupuri operează în liniște, căutând breșe de securitate și „pregătind” viitoare atacuri.

Pe acest nou câmp de luptă, linia dintre soldat și hacker aproape că a dispărut. Iar războiul nu se poartă doar pe pământ sau în aer – ci pe fiecare dispozitiv, fiecare rețea, fiecare mesaj care ajunge pe ecran.