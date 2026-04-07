Războiul din Orientul Mijlociu a dus prețul petrolului rusesc la cel mai mare nivel din ultimii 13 ani

Prețul petrolului Ural a urcat la peste 116 dolari pe baril săptămâna trecută, atingând cel mai ridicat nivel din 2013 încoace, scrie marți Bloomberg.

Pe 2 aprilie, țițeiul Ural expediat din portul Primorsk de la Marea Baltică s-a vândut cu 116,05 dolari pe baril, în timp ce încărcăturile din portul Novorossiisk de la Marea Neagră au atins 114,45 dolari, potrivit datelor citate de agenția internațională de presă.

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 230% față de decembrie, când țițeiul Ural se tranzacționa sub 40 de dolari pe baril sub presiunea sancțiunilor americane, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

Petrolul Ural (sau Urals) este sortimentul de referință pentru țițeiul exportat de Rusia, fiind un amestec de petrol greu și sulfuros din regiunea Munților Ural/Volga cu țiței ușor din Siberia. Acesta este tranzacționat de obicei cu reducere de preț față de petrolul Brent, servind ca indicator principal pentru prețurile energiei din Rusia.

Guvernele se străduiesc în prezent să stimuleze aprovizionarea cu petrol și să țină în frâu creșterea vertiginoasă a prețurilor cauzată de închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, rută maritimă crucială prin care trece în mod normal o cincime din petrolul mondial.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, a devenit un furnizor alternativ major, în special pentru țările asiatice care depind puternic de importurile din Orientul Mijlociu.

În același timp, Statele Unite au emis o derogare temporară de la sancțiuni pentru livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești.

Prețurile petrolului în porturile rusești sunt acum mai mult decât duble față de pragul prevăzut în așa-numita „regulă bugetară” a Fondului Național de Avuție.

Conform regulii actuale, veniturile obținute peste 59 de dolari pe baril de țiței Ural sunt adăugate la rezervele fondului de Avuție. Deficitul, între timp, este acoperit de fondul de rezervă.

Rusia ar putea încasa aproximativ 1 trilion de ruble (12,7 miliarde de dolari) din veniturile din petrol și gaze în aprilie, aproximativ de două ori mai mult decât în ianuarie și februarie și cu 40% mai mult decât în martie, potrivit lui Alexei Tretyakov, CEO al AriCapital.

The Financial Times a estimat anterior că majorarea prețurilor genera venituri zilnice suplimentare de până la 150 de milioane de dolari pentru bugetul de stat al Rusiei.

Cu toate acestea, recenta intensificare a atacurilor cu drone ucrainene care vizează infrastructura energetică a început să erodeze capacitatea de export a Rusiei, împiedicând Moscova să profite pe deplin de câștigurile neașteptate generate de războiul din Orientul Mijlociu.