Războiul din Orientul Mijlociu atinge noi coordonate. Obiectiv american de la Marea Mediterană, lovit de o dronă / Reacția lui Trump

O dronă a lovit o unitate de stocare a gazelor deținută de SUA în portul egiptean Damietta de la Marea Mediterană, a declarat miercuri firma britanică de securitate maritimă Ambrey, într-o evaluare inițială care ar putea semnala o nouă extindere a războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Ministerul egiptean al petrolului a transmis un comunicat în care confirmă că a avut loc un incendiu în port, dar nu menționează atacul cu dronă.

Firma de servicii portuare Inchcape a declarat într-un mesaj separat că la Damietta au luat foc două tancuri de gaze.

Drona a lovit unitatea plutitoare de stocare și regazeificare Energos Winter, provocând un incendiu care s-a extins la o altă navă, Gaslog Salem, au declarat trei surse comerciale familiarizate cu incidentul. Două surse separate, din sectorul de securitate, au spus că, conform evaluărilor, un atac cu dronă este cauza probabilă a exploziei.

Este neclar cine poartă responsabilitatea pentru incident. Acesta a avut loc la scurt timp după ce Iranul a atacat cu rachete forțele americane din Iordania, iar SUA și Arabia Saudită au atacat grupuri paramilitare susținute de Iran în Irak.

Președintele american Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva Iranului, iar rebelii Houthi din Yemen a anunțat o blocadă navală asupra Arabiei Saudite, în ceea ce a părut a fi o extindere a conflictului la un nivel fără precedent de când au lansat SUA și Israelul războiul împotriva Iranului, în februarie.

Unitatea este deținută și gestionată de companii americane

Energos Winter este o unitate plutitoare de stocare și regazeificare (FSRU) cu o capacitate de stocare de 138.250 de metri cubi. Este deținută de firma americană Energos Infrastructure. Operațiunile sale tehnice, de siguranță și comerciale sunt gestionate de Wilhelmsen Ship Management, tot o companie americană.

În comunicatul transmis, Ministerul petrolului din Egipt a spus că un incendiu a izbucnit la o navă de gazeificare și la o navă de depozitare în portul Damietta și a fost gestionat imediat, conform planurilor de intervenție aprobate, de către echipele de stingere a incendiilor și de securitate.

Ministrul petrolului, Karim Badawi, s-a deplasat la fața locului pentru a supraveghea eforturile de intervenție, a precizat instituția. Incendiul nu a provocat răniți sau decese, iar echipele de urgență și cele tehnice continuă să gestioneze intervenția și să evalueze impactul incidentului, se mai arată în comunicat.

Trump amenință că va „lovi foarte tare” Iranul

Comentând atacul Iranului asupra forțelor americane din Iordania, președintele american a spus că SUA va răspunde și a precizat că a fost informat de autoritățile de resort și pe tema atacului din Egipt.

„Deci este rândul nostru”, le-a declarat Trump reporterilor prezenți miercuri la Casa Albă. El a adăugat că rămâne de văzut dacă va exista un acord la un moment dat între Washington și Teheran, „dar îi vom lovi foarte tare”.

Întrebat despre atacul din Egipt, liderul american le-a spus reporterilor: „Am fost informat. Este cam același lucru. Însă lucrurile se vor îndrepta”.

FOTO: Jan Gajdosik | Dreamstime.com