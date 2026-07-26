Războiul din Orientul Mijlociu „se va extinde și mai mult” dacă SUA reiau bombardamentele, amenință Iranul

Războiul din Orientul Mijlociu „se va extinde şi mai mult” dacă Statele Unite îşi reiau bombardamentele, aflate într-o „pauză” de două zile, ameninţă duminică armata iraniană, înaintea unei vizite, marţi, a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Washington, relatează AFP.

„Dacă americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti sau li se aliniază şi insistă să continue războiul, mai ales prin atacuri aeriene, (războiul, n.r.) se va extinde din punct de vedere geografic”, ameninţă un purtător de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, citat de televiziunea iraniană de stat.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marţi de către preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, notează News.ro.

Cei doi urmează să se întâlnească în urma unor dezacorduri, în pofida afişării unei alianţe.

Niciun bombardament american nu a fost semnalat în Iran în noaptea de sâmbătă spre duminică, a doua noapte la rând de pauză în ostilităţi.

După ce preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că are în vedere bombardamente şi mai puternice în Iran, armata americană nu a anunţat niciun atac duminică în zori.

La rândul său, Iranul nu a revendicat niciun atac împotriva vecinilor săi de la Golful Persic, iar aceştia din urmă nu au dat nicio alertă nocturnă.