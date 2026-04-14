Șeful Băncii Centrale a Ucrainei, despre un efect al războiului din Orientul Mijlociu: „Mergem pe muchia unei lame de ras”

Creșterea prețurilor petrolului provocată de războiul din Orientul Mijlociu riscă că cauzeze o majorare a ratei inflației în Ucraina cu 1,5 până la 2,8 puncte procentuale, a declarat luni guvernatorul Băncii Centrale a Ucrainei, potrivit Reuters.

Guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andriy Pyshnyi, a spus că banca centrală își va menține obiectivul de a reduce inflația la 5% în trei ani, folosind toate instrumentele disponibile pentru a se asigura că acest obiectiv este atins.

„Încercăm să mergem pe muchia unei lame de ras”, a declarat Pyshnyi, menționând că prețurile au început deja să crească.

Întrebat dacă războiul din Orientul Mijlociu va determina banca să-și modifice previziunile economice, Pyshnyi a spus că instituția pe care o conduce a planificat întâlniri pentru săptămâna viitoare în cadrul cărora va fi evaluat impactul total asupra economiei Ucrainei. Efectele secundare ale războiului, inclusiv asupra prețurilor îngrășămintelor, ar fi, de asemenea, „destul de importante”, conform guvernatorului.

Pyshnyi face parte dintr-o delegație ucraineană numeroasă care participă la reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și ale Băncii Mondiale, în speranța de a se asigura că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an, rămâne pe ordinea de zi, în ciuda izbucnirii noului conflict din Orientul Mijlociu.

De asemenea, guvernatorul Băncii Centrale a Ucrainei a salutat rezultatele alegerilor din Ungaria, în urma cărora premierul Viktor Orban a fost înlăturat de la putere, și a declarat că speră ca acest lucru să rezolve întârzierile în acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro (105,77 miliarde de dolari) al Uniunii Europene către Ucraina.

Orban, liderul naționalist de lungă durată al Ungariei, al cărui formațiune, Fidesz, a pierdut alegerile parlamentare de duminică în fața proaspăt-înființatului partid de centru-dreapta Tisza, blocase punerea în aplicare a împrumutului UE pentru Kiev, invocând disputa legată de conducta Drujba, avariată recent din cauza bombardamentelor.

Pyshnyi a precizat că se va întâlni miercuri cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și cu alți înalți oficiali americani, joi cu legiuitori din Congresul SUA, iar vineri cu șeful Rezervei Federale, Jerome Powell.

Între timp, atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei sunt de așteptat să afecteze creșterea economică și să crească fluxurile de migrație, a mai estimat guvernatorul ucrainean.

Deși guvernul de la Kiev se așteaptă ca fluxul migrației să devină pozitiv odată cu încetarea luptelor, Pyshnyi a precizat că prelungirea conflictului ar putea complica întoarcerea unei părți din cei aproximativ 6 milioane de ucraineni care se află încă în străinătate.

„Cu cât durează mai mult, cu atât crește riscul ca ucrainenii din străinătate să fie asimilați acolo”, a spus el.