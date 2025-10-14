„Războiul Rusiei reprezintă un risc pentru noi toți”, avertizează un oficial NATO. „Instabilitatea aceasta o împărtășim cu toții”

Salvatorii lucrează într-o clădire de apartamente distrusă după un atac cu rachete rusești în Kiev, Ucraina, joi, 31 iulie 2025. Credit line: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Rusia încearcă să cucerească teritorii ucrainene și să dicteze politicile unei națiuni suverane, ceea ce reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru securitatea globală, a declarat marți un oficial NATO de rang înalt, pentru Kyiv Post, la marginea reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles.

„Ceea ce face Rusia – încearcă să cucerească teritorii, să dicteze unei țări suverane cum să trăiască, ce politici să adopte – este inacceptabil. Încalcă Carta ONU, încalcă statul de drept, încalcă toate principiile fundamentale”, a spus oficialul, adăugând că „războiul Rusiei împotriva Ucrainei este, în primul rând, un risc pentru noi toți.”

Oficialul a subliniat că instabilitatea provocată de agresiunea Moscovei afectează întreaga comunitate internațională, motiv pentru care sprijinul continuu pentru Ucraina rămâne esențial.

„Din păcate, cu toții împărtășim această instabilitate și, în același timp, continuăm să ajutăm Ucraina să îi facă față”, a spus oficialul.

Acesta a subliniat că agresiunea Rusiei vizează și domeniul digital, cu tot mai multe amenințări cibernetice care țintesc societăți din întreaga lume.

„Vedem atacuri cibernetice venind de peste tot – de la actori statali, actori non-statali, organizații criminale – în scopuri politice, pentru crimă organizată sau atacuri de tip ransomware”, a explicat el.

„Acestea sunt provocări cu care ne confruntăm cu toții și aceasta va rămâne realitatea vieților noastre și în viitor.”

Construirea rezilienței societale este o lecție esențială pe care aliații NATO o pot învăța de la Ucraina, a subliniat oficialul: „Unul dintre lucrurile care m-au impresionat enorm, personal, este reziliența societății ucrainene după invazia pe scară largă.”

„Ucraina s-a pregătit pentru procese de gestionare a crizelor, are o societate civilă vibrantă, iar noi am putea învăța lecții importante din această experiență. A fost esențial pentru capacitatea Ucrainei de a continua să lupte aproape patru ani mai târziu.”

Oficialul a concluzionat că guvernele și societățile trebuie să se angajeze în discuții mai profunde despre securitate, alocarea resurselor și dezvoltarea capacităților.

„Trebuie să explicăm că trăim într-un context complet diferit, care implică decizii politice foarte dificile”, a spus el, reluând idei exprimate și de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, la Adunarea Parlamentară a NATO de la Ljubljana, la începutul acestei săptămâni.