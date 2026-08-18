„Războiul sfânt” pentru o fâșie de plajă de pe Riviera Italiană, între măicuțe și autorități, după implementarea unei directive UE

O fâșie de plajă de 50 metri a stârnit disensiuni între o congregație de călugărițe și autoritățile din stațiunea Spotorno, din regiunea de coastă Liguria din nord-vestul Italiei, scriu The Guardian și La Nacion.

Disputa, descrisă de presa locală drept „un război sfânt”, a izbucnit după ce porțiunea de plajă de la Bagni Gino Garrone, administrată de congregația Surorile de Caritate ale Sfintei Maria de peste opt decenii, a fost scoasă la licitație de municipalitate.

Acțiunea autoritățile a venit în încercarea de a respecta legislația europeană privind concesiunile de plajă și normele regionale referitoare la suprafețele care trebuie să rămână gratuite pentru public.

Până acum, călugărițele care administrau complexul Bagni Gino Garrone închiriau umbrele de soare și șezlonguri în orașul de pe Riviera Italiană, funcționând practic la fel ca miile de alte concesiuni private de pe litoralul din peninsulă.

Profitul din această activitate este folosit în scopuri caritabile, inclusiv pentru o școală și o tabără de vară pentru copii în stațiune.

Legislația s-a schimbat

Călugărițele au beneficiat mult timp de o derogare de la regulile comerciale obișnuite.

Însă, între timp, în regiune a dispărut cadru legal privind folosirea plajei în scopuri sociale, iar primarul din Spotorno, Mattia Fiorini, le-a transmis călugărițelor că fâșia de nisip va fi reclasificată după noi reguli.

Și dacă vor să administreze în continuarea plaja, trebuie să participe la licitația publică, la fel ca orice alt operator.

„De ce vrea municipalitatea să ne ia plaja?”

În cadrul unei dezbateri publice pe această temă, sora Miranda, o călugăriță în vârstă de peste 80 de ani, l-a contestat pe Fiorini.

„Este a noastră”, a declarat ea, potrivit ediției din Torino a ziarului Corriere della Sera.

„De ce vrea municipalitatea să ne ia plaja? Dacă o vor face, nici măcar nu vom mai putea menține grădinița în funcțiune”, a adăugat măicuța.

Călugărițele s-au plâns că administrarea plajei ca „plajă cu dotări gratuite”, unde accesul este permis fără a plăti, iar turiștii dau bani doar opțional pentru șezlonguri și umbrele, ar reduce semnificativ veniturile și ar pune în pericol activitățile caritabile pe care le finanțează.

Directiva UE care trebuie implementată

Planul administrației locale ar putea transforma Spotorno într-una dintre primele localități din Italia care respectă termenul-limită de 30 iunie 2027 pentru scoaterea la licitație publică a sectoarelor de plajă, conform Directivei Bolkestein a Uniunii Europene.

Primarul din Spotorno a propus creșterea proporției de plaje publice gratuite din localitate de la 3,6% la 40%, pentru a respecta normele regionale și termenul limită impus de UE.

Guvernele italiene au tot amânat succesiv aproape două decenii aplicarea acestor reguli ale blocului comunitar, sub presiunea concesionarilor, care se temeau să nu piardă afaceri adesea foarte profitabile.

Executivul condus de Giorgia Meloni a fost nevoit să accepte, în cele din urmă, termenul-limită, după presiunile venite de la Bruxelles și în urma unor decizii ale instanțelor italiene.

„Ne încredințăm Domnului și bunului simț al politicienilor”

Măicuțele își pun nădejdea că plaja va rămâne în administrarea lor, la fel ca până acum.

„Ne încredințăm Domnului și bunului simț al politicienilor, în speranța că se va găsi o soluție”, a concluzionat sora Miranda. În schimb, conducerea locală a îndemnat din nou congregația să participe la procedura de licitație, care urmează să aibă loc în toamnă.

„Călugărițele au zeci de ani de experiență în asistență socială, pe care sunt sigur că o vor putea transpune în scris în proiectul lor, evidențiind beneficiile pe care le vor oferi comunității”, a conchis edilul.