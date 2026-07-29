Razie pe litoral: Amenzi de 280.000 de lei și două unități închise, după controalele ANSVSA

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au dat 26 de amenzi și au închis temporar două localuri de la mare, după ce au verificat peste 230 de restaurante și magazine, potrivit News.ro.

Controalele, desfășurate în perioada 20 iulie – 26 iulie, au vizat neconformități privind igiena spațiilor și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare. În urma acestora, ANSVSA a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 280.000 de lei.

Inspectorii au verificat, în total, 239 de firme din zonele turistice, printre care 154 de unități de alimentație publică, 33 de magazine alimentare, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie și 5 supermarketuri.

Pentru două unități unde inspectorii au identificat deficiențe cu impact direct asupra siguranței alimentelor, activitatea a fost suspendată temporar.

Ce nereguli au găsit

Principalele neconformităţi constatate au vizat nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare destinate depozitării, transportului şi comercializării, precum şi comercializarea produselor în spaţii necorespunzătoare.

Alte nereguli au vizat comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă, dar şi nerespectarea condiţiilor privind depozitarea produselor alimentare.

Inspectorii ANSVSA vor continua verificările „cu aceeaşi fermitate pe tot parcursul sezonului estival, pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor şi pentru a asigura respectarea legislaţiei de către operatorii din domeniul alimentar”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

Autoritatea recomandă consumatorilor să achiziţioneze produse alimentare numai din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi să sesizeze orice neregulă privind siguranţa alimentelor la Call Center-ul gratuit al instituţiei – 0800.826.787 sau prin e-mail la callcenter@ansvsa.ro, se arată în comunicat.

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