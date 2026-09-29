Reacția avocatului lui Călin Georgescu, după decizia de arestare. Cum s-a ajuns la hotărârea Curții de Apel București

Mircea Sinescu, unul dintre avocații lui Călin Georgescu în dosarul în care DIICOT îl acuză de înșelăciune, califică drept „halucinantă” decizia Curții de Apel București de arestare preventivă a fostului președinte. El vorbește despre demersurile pe care apărarea lui Călin Georgescu le va face în zilele următoare.

Avocații lui Călin Georgescu analizează posibilitatea unei acțiuni în instanță pentru a-l scoate din arest pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. Una dintre strategiile luate în calcul este o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Avocat, despre decizia de arestare: „Este halucinantă”

„Vom analiza și vom face toate demersurile necesare”, a declarat, pentru HotNews, avocatul Mircea Sinescu, unul dintre apărătorii lui Georgescu în instanță.

Sinescu a criticat dur decizia de arestare luată de Curtea de Apel București, sugerând că dosarul DIICOT nu conține probe solide care să susțină o astfel de măsură:

„Soluția de astăzi este halucinantă, dar hârtia suportă orice, chiar și în camera de chibzuință. Nu intrăm acum în analiza dosarului. Sub nicio formă nu se impunea o astfel de măsură, dosarul nu impunea măsura arestului preventiv”.

Cum s-a ajuns la decizia de arestare a lui Călin Georgescu

Curtea de Apel București a întors marți decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar. Decizia a fost luată în complet de divergență. Inițial, cei doi judecători din complet au avut opinii diferite – unul fiind petru arestare, celălalt împotrivă.

A fost constituit complet de divergență, fiind chemat un al treilea judecător din complet, care a înclinat balanța pentru arestare. Este vorba despre judecătorul Dragoș Mirea, scrie G4Media. El provine de la Tribunalul Ilfov, unde a ajuns prin delegare de la Judecătoria Cornetu.

Completul inițial a fost format din judecatoarele Violeta-Elena Ashemimry-Georgescu (președinte) și Cristina Grecu.

Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă atât a lui Călin Georgescu, cât și a presupusului său complice, Ionel Rusen.

Călin Georgescu – acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat – a fost ridicat de polițiști marți seară de la vila sa din Mogoșoaia și dus în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Fostul candidat la prezidențiale și-a mai petrecut noaptea în arest și după ce a fost reținut de procurorii DIICOT, în 21 septembrie. Ulterior, Tribunalul București a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Decizia instanței a fost atacată la Curtea de Apel București atât de procurorii DIICOT, cât și de Georgescu. DIICOT a cerut Curții de Apel arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu, în timp ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut să nu îi fie ridicat controlul judiciar, care nu îi permite, printre altele, să părăsească țara fără acordul autorităților.

Peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, unde scandează: „Călin nevinovat!”, „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!” și „Arestați-ne pe toți!”. Unii dintre ei fac LIVE pe TikTok, îndemnând oamenii să iasă în stradă, iar alții plâng.

Acuzațiile DIICOT

Ancheta DIICOT, care reprezintă al treilea dosar în care Călin Georgescu a fost pus sub acuzare, a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Fostul candidat la prezidențiale i-ar fi propus omului de afaceri buzoian o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat ca fiind reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, iar ulterior alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.