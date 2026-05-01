Reacția categorică a lui Donald Trump în fața celor mai recente propuneri ale Iranului: „E un haos total acolo”

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că nu este mulțumit de noile propuneri ale Iranului pentru discuțiile menite să ducă la încheierea războiului și a pus la îndoială perspectivele unui eventual acord între Washington și Teheran, potrivit CNN, Reuters și AFP.

Liderul SUA le-a spus reporterilor prezenți la Casa Albă că iranienii „vor să facă o înțelegere”.

„În acest moment nu sunt satisfăcut de ceea ce oferă”, a declarat Donald Trump.

El nu a precizat cu exactitate ce anume i se pare inacceptabil din noile propuneri ale Iranului, dar a continuat să sugereze că Teheranul s-ar putea să nu ajungă niciodată la o soluție negociată pentru încheierea ostilităților.

„Au făcut progrese, dar nu sunt sigur dacă vor ajunge vreodată acolo”, a mai spus Trump, pe peluza sudică a Casei Albe.

Trump: Conducerea Iranului, foarte dezorganizată

Președintele american susține că între liderii Iranului există o „discordie enormă”.

„Conducerea e foarte dezorganizată”, a spus el. „Sunt vreo două-trei grupuri, poate chiar patru, e o conducere foarte fragmentată. Acestea fiind spuse, toți vor să ajungă la o înțelegere, dar e un haos total acolo.”

Presa iraniană și un oficial pakistanez au anunțat vineri că Teheranul a înaintat cele mai recente propuneri de negociere cu Statele Unite, potrivit Reuters. Oficialul respectiv, implicat în efortul pakistanez de mediere între cele două tabere, a precizat că Islamabadul a transmis mai departe oferta iraniană, către Washington.

Nici oficialul și nici agenția iraniană de presă IRNA nu au oferit detalii cu privire la conținutul propunerilor.

„Nu oferim detalii despre conversații diplomatice private. Președintele Trump a fost clar că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară, iar negocierile continuă pentru a asigura securitatea națională pe termen scurt și lung a Statelor Unite”, a declarat și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, citată de CBS News.

Mediatorii pakistanezi sunt optimiști

CBS News a scris vineri că mediatorii au confirmat informațiile din presa iraniană potrivit cărora Teheranul a propus organizarea unei a doua runde de discuții directe. Oficialii pakistanezi și-au exprimat optimismul cu privire la perspectivele unui acord înainte ca partea iraniană să trimită Washingtonului o nouă ofertă.

Președintele american Donald Trump declarase miercuri că negocierile se desfășoară „telefonic” și că răspunsul său la orice propunere din partea Teheranul va depinde de cât de departe va merge partea iraniană în limitarea programului său nuclear.

Propunerea precedentă a Iranului, respinsă de Trump, prevedea deschiderea Strâmtorii Ormuz mai întâi și abordarea problemelor nucleare ulterior. Teheranul dorea ridicarea blocadei navale americane înainte de a face orice concesie legată de uraniul îmbogățit.

Închiderea Strâmtorii Hormuz a provocat perturbări fără precedent pe piețele de energie, blocând o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze și provocând o creștere record a prețurilor petrolului, a scris Reuters.

În 8 aprilie a intrat în vigoare un armistițiu, dar informațiile conform cărora președintele Trump urma să fie informat cu privire la planurile pentru noi atacuri militare au împins prețurile globale ale petrolului la un nivel record al ultimilor patru ani, într-un punct al zilei de joi.

Trump ignoră termenul-limită din legea puterilor de război

Mulți congresmeni consideră că vineri, 1 mai, expiră cele 60 de zile în care poate fi folosită forța militară americană fără obținerea unei declarații de război din partea Congresului – care a fost notificat de președinte cu privire la începerea ostilităților în 2 martie.

Vineri, Donald Trump a criticat Rezoluția Puterilor de Război, o lege din 1973, susținând că este „pe deplin neconstituțională”.

„Ei o consideră total neconstituțională”, le-a spus Trump reporterilor. „Nu a mai fost folosită niciodată. De ce ar trebui să facem noi diferit?”, a adăugat președintele.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, spusese că armistițiul reprezintă o pauză în război, ceea ce înseamnă că administrația nu a atins pragul de 60 de zile.

„Suntem mereu în contact cu Congresul, însă nimeni nu a încercat să o obțină în trecut”, a afirmat președintele Trump. „Nimeni nu a cerut-o vreodată”, a mai declarat acesta.

Scandal cu liderii din Europa

Trump este nemulțumit că liderii europeni nu îl susțin în conflictul cu Iranul, așa că a anunțat că ar putea retrage o parte din soldații americani aflați în Spania și Italia.

Liderul de la Casa Albă analizează acum prezența armatei SUA în Europa, pe fondul acestor neînțelegeri legate de război. Joi, chiar din Biroul Oval, el l-a criticat din nou pe cancelarul german Friedrich Merz, subliniind că nu sunt deloc de acord cu privire la strategia față de Teheran.

În același timp, SUA fac presiuni asupra altor țări să formeze o coaliție care să protejeze transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. În replică, președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat din nou că blocada americană asupra porturilor sale este deja o acțiune militară continuă împotriva țării sale.