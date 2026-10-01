Reacția Christian Tour, după ce Animawings și-a cerut insolvența. Acțiunile companiei, în scădere la bursă

Compania de turism Christian Tour, care are acționari comuni cu Animawings, susține că toate zborurile charter afectate care fac parte din pachetele turistice ale Christian Tour au fost repartizate altor transportatori aerieni.

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Într-un comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București, joi, 1 octombrie, Christian Tour transmite că „AnimaWings este o entitate juridica distincta si nu face parte din Christian ’76 Tour S.A., nici nu se numără printre entitățile consolidate de aceasta. AnimaWings este parte afiliată a Companiei exclusiv prin existența unor acționari finali comuni. Această distincție a fost reflectată în structura corporativă prezentată investitorilor în prospectul Ofertei Publice Initiale (IPO)”, se arată în document.

Compania mai precizează că „își desfășoară activitatea ca turoperator și agenție de turism și contractează servicii de transport aerian de la mai multe companii aeriene. La data de 30.09.2026, expunerea financiară totală a Companiei față de AnimaWings, atât cea directă, cât și cea prin intermediul părților afiliate, nu are un impact semnificativ asupra lichidității sau performanței financiare a Christian Tour”.

„Toate zborurile charter afectate care fac parte din pachetele turistice ale Christian Tour au fost repartizate altor transportatori aerieni. Aceste pachete se desfășoară conform planificării, fără modificări ale destinațiilor, cazării sau perioadelor de călătorie ale clienților”, mai precizează documentul.

Reacția Christian Tour vine la o zi după ce Animawings a depus o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul București. Cele două companii îi au ca acționari comuni pe frații Pandel.

Acțiunile Christian Tour la bursă, în scădere

Acțiunile Christian Tour au scăzut cu 14,61% în primele trei minute ale deschiderii Bursei de la București, la 1,2160 lei/acțiune, scrie site-ul Economica. Potrivit sursei citate, declinul acțiunilor Christian Tour s-a temperat la 12% la câteva minute de la debutul ședinței, după ce în primele momente ale deschiderii (ora 10:03) piața înregistrase o prăbușire de 14,61%.”

Titlurile TRIP au încheiat ședința de miercuri la 1,424 lei, în scădere cu 3,52%, după ce au coborât în timpul zilei până la 1,40 lei, minimul ultimelor 52 de săptămâni, mai scrie publicația.

Christian Tour s-a listat la bursă pe 22 iunie 2026.