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Actualitate

Noi informații despre Animawings, după ce și-a cerut insolvența. Aproape de miezul nopții, două dintre avioanele folosite anterior de companie și-au luat zborul. Cine le-a luat

Andrei Georgescu
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Două dintre cele șase avioane pe care Animawings a anunțat în urmă cu două zile că le retrage din folosință au părăsit deja România. Într-un interviu acordat HotNews cu câteva zile înainte de a-și cere insolvența, CEO Anima Wings, Marius Pandel, nu a informat publicul și clienții despre niciuna dintre problemele companiei.

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