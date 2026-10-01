Noi informații despre Animawings, după ce și-a cerut insolvența. Aproape de miezul nopții, două dintre avioanele folosite anterior de companie și-au luat zborul. Cine le-a luat

Două dintre cele șase avioane pe care Animawings a anunțat în urmă cu două zile că le retrage din folosință au părăsit deja România. Într-un interviu acordat HotNews cu câteva zile înainte de a-și cere insolvența, CEO Anima Wings, Marius Pandel, nu a informat publicul și clienții despre niciuna dintre problemele companiei.

La câteva ore după ce a confirmat oficial că și-a cerut insolvența, două dintre avioanele folosite de Animawings au fost mutate de pe aeroportul din Otopeni la Toulouse, potrivit informațiilor publicate de Boarding Pass și Economica. Este vorba de două aeronave de tip Airbus 220-300, pe care compania românească anunțase că intenționează să le retragă din operațiuni.

Potrivit surselor citate, mutarea avioanelor a fost făcută de către o companie de leasing japoneză care le deține.

Potrivit datelor Flighradar consultate de Hotnews, cele două avioane au decolat la o distanță de 13 minute unul de celălalt de pe Otopeni, 22.37, respectiv 22.50 și au ajuns la Toulouse în jurul orei 0.30.

Animawings opera cu încă alte patru avioane de același timp, care sunt deținute de Azzora Aviation. Compania anunțase marți că suspendă treptat operarea avioanelor de tip Airbus 220-300 din cauza problemelor tehnice cu care s-au confruntat.

Compania și-a cerut insolvența

În prezent, Animawings mai operează cu doar două avioane din totalul de opt pe care le folosea până zilele trecute, iar ieri, compania a depus o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul București.

Compania se confruntă cu un val de procese în ultima lună pentru plata despăgubirilor pentru zboruri anulate sau întârziate. În plus, potrivit datelor financiare consultate de Hotnews, Anima Wings Aviation SA figura pe 30 iunie 2026 cu restanțe la ANAF în valoare de 11,5 milioane de lei, adică ceva mai mult de 2 milioane de euro. Potrivit acelorași date, restanțele companiei către ANAF s-au dublat în doar trei luni, față de 31 martie 2026, respectiv 11,55 milioane de lei, față de 5,63 milioane de lei.

Într-un comunicat de presă dat publicității miercuri seara, compania explica că a recurs la insolvență pentru a proteja viitorul afacerii și interesele călătorilor.