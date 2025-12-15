Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a spus pentru prima dată că Ucraina e dispusă să renunțe la aderarea la NATO

Moscova a spus că așteaptă informații actualizate din partea SUA după discuțiile dintre oficialii americani, președintele ucrainean și liderii europeni care au loc luni la Berlin, scrie Reuters.

Kremlinul a declarat luni că neaderarea Ucrainei la NATO este o chestiune fundamentală în negocierile privind un posibil acord de pace și că aceasta a făcut obiectul unei discuții speciale.

„În mod firesc, această chestiune este una dintre pietrele de temelie și, desigur, face obiectul unei discuții speciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a afirmat că Rusia așteaptă informații actualizate din partea SUA după discuțiile dintre SUA și țările europene și Ucraina, care au loc la Berlin.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri Ucrainei să renunțe oficial la ambițiile sale privind NATO și să-și retragă trupele din întreaga regiune Donbas, inclusiv din zona care se află încă sub controlul Kievului.

Moscova a afirmat, de asemenea, că Ucraina trebuie să fie o țară neutră și că niciun soldat NATO nu poate fi staționat în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să reia luni discuțiile cu emisarii președintelui american Donald Trump la Berlin, după ce partea americană a salutat „progresele semnificative” obținute la ultima rundă de negocieri.

Zelenski se va întâlni din nou cu emisarul american Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, după cinci ore de discuții care au avut loc duminică, alți lideri europeni având, de asemenea, întâlniri în capitala germană pe parcursul zilei.

Ucraina a declarat duminică că este dispusă să renunțe la ambiția de a adera la alianța NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului.

Zelenski a afirmat că, deși Ucraina este pregătită să renunțe la aspirațiile sale de aderare la NATO, va continua să solicite garanții de securitate „similare articolului 5” din partea partenerilor americani și europeni.

Nu a fost însă clar imediat cât de mult au avansat discuțiile pe această temă sau pe alte teme vitale, precum viitorul teritoriului ucrainean, și în ce măsură discuțiile de la Berlin ar putea convinge Rusia să accepte un armistițiu.

Trump a propus retragerea trupelor ucrainene și ruse și înființarea unei „zone economice libere” demilitarizate, în care ar putea opera interesele comerciale ale SUA.

Ucraina a respins această propunere, potrivit unui oficial francez citat de Politico, care a vorbit sub anonimat. SUA au insistat asupra concesiilor teritoriale, în ciuda obiecțiilor vehemente ale Europei, a adăugat oficialul, un lucru care a generat tensiuni.

Liderii europeni insistă în același timp că niciun progres nu poate fi obținut în privința teritoriilor, dacă Ucrainei nu i se oferă garanții de securitate.