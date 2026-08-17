Reacția lui Dominic Fritz după ce CCR a declarat constituțional amendamentul care îl lasă fără mandatul de primar al Timișoarei

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat”, a precizat luni Dominic Fritz, pe Facebook, după ce judecătorii CCR au declarat constituțional amendamentul care-l va demite din poziția de primar al Timișoarei.

El a confirmat că dacă legea integrității va intra în vigoare în actuala forma atunci va rămâne fără mandat în 30 de zile. El a catalogat introducerea amendamentului de către PSD „ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”.

Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese printr-o decizie finală a Înaltei Curți de Casație și Justiție care i-a respins sesizarea împotriva raportului ANI. Inițial, el a fost sancționat cu 10% din salariu, ca urmare a deciziei. Amendamentul PSD prevede ca toți edilii care au fost declarați în conflict de interese să-și piardă mandatul, inclusiv cei găsiți înainte de intrarea în vigoare a legii.

În reacția sa, Dominic Fritz acuză că amendamentul încalcă o prevedere din Constituție.

„Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”, a declarat președintele USR.

El a anunțat că va ataca la CEDO această decizie.

Ce prevede amendamentul

Amendamentul care a trecut luni de Curtea Constituțională prevede că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Dominic Fritz este primar al Timișoarei din septembrie 2020, fiind reales în alegerile din 2024.

De ce a fost acuzat

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ.

Inspectorii de integritate au acuzat că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

Cum s-a apărat Fritz în instanță

În acțiunea depusă în instanță împotriva ANI, primarul Dominic Fritz a explicat că în 2020, după preluarea mandatului de primar, „a preluat din mers şi procedurile administrative demarate de predecesorul acestuia, Nicolae Robu, în vederea emiterii/adoptării anumitor acte administrative considerate oportune pentru comunitatea locală”. Printre acestea se afla și un proiect PUZ inițiat de o societate în cadrul căreia lucra un arhitect care îl împrumutase pe Fritz în campania electorală. Banii au fost restituiți ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă, a explicat primarul în instanță.

Fritz s-a apărat spunându-le judecătorilor că fostul primar aprobase deja proiectul în cauză, iar după preluarea mandatului i s-a recomandat de către funcţionarii publici din primărie să confirme și să resemneze aprobarea dată de către fostul primar pentru a nu exista suspiciuni de legalitate asupra acestuia, având în vedere că lui Nicolae Robu îi încetase între timp mandatul.

Instanța i-a respins apărarea

În primă instanță, Curtea de Apel Timișoara i-a respins sesizarea lui Fritz, arătând că „în speță, nu se ridică problema legalității actului administrativ, din perspectiva condițiilor instituite de lege pentru adoptarea acestuia, ci se analizează situația particulară a emitentului – în privința căruia nu trebuie să planeze nicio suspiciune că și-ar fi îndeplinit atribuțiile pentru a procura un avantaj în beneficiul creditorului său”.

Altfel spus, chiar dacă actul este oportun, util comunității, și respectă normele tehnice, potrivit Curții, el rămâne ilegal sub aspectul integrității, dacă titularul s-a aflat în conflict de interese.

Fritz a contestat decizia, iar, în 18 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că primarul Timișoarei, președinte al USR, este în conflict de interes.



