Reacția lui Nicușor Dan după incidentul de la Cina Corespondenților: „Un atac asupra democrației însăși”

Președintele Nicușor Dan a transmis pe rețeaua X un mesaj de solidaritate cu Statele Unite, după atacul armat de la Cina Corespondenților. Președintele susține că incidentul reprezintă nu doar un atac asupra lui Donald Trump, ci și asupra democrației.

„România stă cu fermitate astăzi alături de Statele Unite. Atacul îngrozitor de la Cina Corespondenților la Casa Albă este un atac nu doar asupra președintelui Trump și echipei sale, ci și asupra democrației însăși. Suntem ușurați că președintele, Prima Doamnă și toți ce prezenți sunt în siguranță”, se arată în mesajul lui Nicușor Dan.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents' Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 26, 2026

„Intervenția rapidă a forțelor de ordine arată tăria instituțiilor americane. Violența politică nu-și are locul în societățile noastre. România, un puternic aliat în NATO și o prietenă a poporului american, transmite solidaritatea sa deplină”, a conchis șeful statului.

Ce s-a întâmplat la cina corespondenților la Casa Albă

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de către agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate, au declarat oficialii.

Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret, a declarat un oficial al FBI pentru Reuters. La aproximativ două ore după incident, Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că ofițerul a fost salvat de vesta sa antiglonț și se află în „stare bună”.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret”, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă după incident.

Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate pentru o clipă, înainte ca aceștia să-și scoată rapid armele.