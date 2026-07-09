Reacția Rusiei după deciziile de la summitul NATO: „Este păcat” / „Ar putea duce la o catastrofă”

Rusia a criticat miercuri deciziile NATO luate în cadrul summitului alianței desfășurat în Turcia, , afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale, după ce alianța a anunțat acordarea de ajutor militar Ucrainei și a reafirmat angajamentul membrilor săi față de apărarea colectivă, transmite Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că prioritățile NATO au rămas neschimbate: „militarizarea continentului european, concentrarea asupra consolidării capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei”.

„Este păcat, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit o clipă, poate că nu ar fi luat astfel de decizii iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a afirmat Zaharova într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului de externe de la Moscova.

Reacția Rusiei vine după ce, la summitul de la Ankara, membrii NATO s-au angajat să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro pentru anul 2026.

Zaharova: „Americanii nu-și ascund dezamăgirea”

Aceștia și-au reafirmat „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă în temeiul articolului 5 al pactului alianței într-o declarație a summitului și au anunțat contracte de vânzare de arme în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Zaharova afirmă însă că „fisurile” dintre Statele Unite și partenerii săi din NATO „nu au dispărut”.

„În acest context, americanii nu-și ascund dezamăgirea față de blocul nord-atlantic”, a spus ea.

„Problema cu Groenlanda nu se rezolvă conform scenariului american. Există, de asemenea, nemulțumire față de faptul că membrii alianței, din perspectiva Washingtonului, nu au acționat în spirit de sprijin atunci când Statele Unite aveau nevoie de susținerea lor.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu acordat agenției Reuters că disputele dintre președintele american Donald Trump și alți lideri NATO demonstrează puterea democratică a alianței și ar trebui să servească drept lecție pentru președintele rus Vladimir Putin.

„I-aș spune lui Putin: Ar trebui să porți și tu mai multe discuții, în mod deschis”, a spus Rutte.

La Ankara, Trump a fost foarte critic cu aliații în mod public, dar mai reținut în spatele ușilor închise, spunând că vrea să rămână alături de partenerii din NATO. Iar într-o conferință de presă cu Volodimir Zelenski, el s-a arătat prietenos cu liderul ucrainean și a sugerat că ar putea permite Kievului să construiască rachete interceptoare Patriot.

Trump a afirmat, la finalul reuniunii din Turcia, că a existat „dragoste” și „multă unitate”.