Trump le-a spus aliaților că vrea ca SUA să rămână în NATO. Liderul de la Casa Albă va face un anunț în scurt timp

Președintele SUA a fost foarte critici cu aliații în mod public, dar mai reținut în spatele ușilor închise, scrie Reuters. El este așteptat să vorbească după încheierea reuniunii NATO de la Ankara, miercuri după-amiază.

Președintele Donald Trump le-a spus aliaților din NATO la Ankara că dorește ca Statele Unite să rămână în cadrul alianței, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu discuțiile.

În cadrul summitului cu ușile închise, el a mai afirmat că SUA sunt pregătite să continue să vândă arme aliaților, indiferent de modul în care acestea vor fi utilizate, a precizat sursa.

Sursa l-a citat pe Trump spunându-le liderilor NATO: „Vrem să rămânem alături de voi”.

Trump nu și-a repetat criticile la adresa Spaniei, aliat al NATO, și nici nu a vorbit despre încetarea acordului provizoriu de pace cu Iranul în timpul reuniunii.

De asemenea, el nu a menționat problema Groenlandei, care a provocat tensiuni în cadrul blocului, a adăugat sursa.

Liderul american ordonase anterior suspendarea relațiilor comerciale cu Spania din cauza cheltuielilor de apărare și a războiului din Iran.