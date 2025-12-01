Reacția Rusiei la afirmația celui mai înalt oficial militar al NATO, care a spus că Alianța ia în considerare un „atac preventiv”

Rusia a declarat luni că afirmația celui mai înalt ofițer militar al NATO, potrivit căreia alianța militară condusă de SUA ar putea lua în considerare un „atac preventiv”, este extrem de iresponsabilă și reprezintă o încercare de a escalada conflictul, relatează Reuters.

Amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că NATO intenționează să aibă un răspuns mai ferm la războiul hibrid din partea Moscovei și a afirmat că un „atac preventiv” ar putea fi considerat o „acțiune defensivă”, în anumite circumstanțe.

După aceste afirmații, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova consideră aceste declarații „un pas extrem de iresponsabil, care indică disponibilitatea alianței de a continua să se îndrepte spre o escaladare”.

„Vedem în aceasta o încercare deliberată de a submina eforturile de depășire a crizei ucrainene”, a spus Zaharova.

„Persoanele care fac astfel de declarații ar trebui să fie conștiente de riscuri și de posibilele consecințe, inclusiv pentru membrii alianței înșiși”, a continuat ea.