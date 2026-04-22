Reacție curioasă a Teheranului, după ce Trump a prelungit armistițiul. „Trebuie să primească un răspuns militar”

Rachetă iraniană lansată de pe o navă, în cadrul unui exercițiu militar desfășurat într-o locație secretă din sudul Iranului, pe 20 august 2025. FOTO: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prelungirea armistițiului dintre Iran și SUA, anunțată mai devreme de către președintele american Donald Trump, este o „manevră pentru a câștiga timp” în vederea unui atac-surpriză, a afirmat marți un consilier al președintelui parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, potrivit Reuters, CNN și The Guardian.

Mohammad Baqer Qalibaf a apărut, până acum, drept principalul negociator al Iranului în discuțiile cu Statele Unite.

Mahdi Mohammadi, consilier principal al lui Mohammad Bagher Ghalibaf, a susținut, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că „partea învinsă nu poate dicta condiții” și a calificat continuarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și Strâmtorii Ormuz drept un „asediu” care „nu este diferit de bombardamente și trebuie să primească un răspuns militar”.

Ca semn al neîncrederii Teheranului față de Washington, Mohammadi l-a acuzat pe Trump că a prelungit armistițiul ca „o manevră pentru a câștiga timp pentru un atac surpriză”, adăugând că „a sosit momentul ca Iranul să preia inițiativa”.

„Prelungirea armistițiului de către Trump nu înseamnă nimic. Partea învinsă nu poate dicta condiții. Continuarea asediului nu este diferită de un bombardamente și trebuie întâmpinată cu o reacție militară. Mai mult, prelungirea armistițiului de către Trump este cu siguranță o manevră pentru a câștiga timp pentru un atac-surpriză. A sosit momentul ca Iranul să preia inițiativa”, scrie în mesajul complet al consilierului.

Mohammad Baqer Qalibaf , președintele parlamentului de la Teheran, cu o lungă vechime în funcție, a condus prima rundă de negocieri cu SUA la Islamabad și era de așteptat ca el să participe alături de vicepreședintele JD Vance la o a doua rundă de discuții, care a fost mai întâi amânată, apoi suspendată pe termen nelimitat.

Puțin mai devreme, Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul pentru a-i oferi Teheranului mai mult timp pentru a negocia, dar președintele american a precizat că va menține în același timp blocada porturilor iraniene.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă, și voi prelungi, așadar, încetarea focului până în momentul în care propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul de la Casa Albă, în mesajul său.

Între timp, Casa Albă a confirmat că vicepreședintele american JD Vance, însărcinat cu noile tratative de la Islamabad, nu va mai pleca din Washington marți, așa cum era programat inițial, potrivit AFP.