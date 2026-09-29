Reacție după ce șeful FRF Răzvan Burleanu s-a ascuns jenant la eșecul „naționalei”

După eșecul sufocant cu Bosnia Herțegovina, pare foarte devreme în mandatul abia încredințat lui Hagi pentru ca FRF să fie dispusă să ia decizii bruște. Dar, pe de altă parte, „stilul împăciuitorist” al lui Burleanu e și el prea mult.

Față de meciul cu Suedia, Hagi a început cu 9 jucători noi partida cu Bosnia și Herțegovina: Burcă, Ilie, Eissat, Screciu, Dragomir, Olaru, Stanciu, Bîrligea, Mihăilă.

Ca să intre ei, au ieșit: Drăgușin, Ghiță, Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu, I. Hagi, Man, Munteanu.

O asemenea schimbare de linii se petrece, de regulă, în câteva situații.

Fie când îți menajezi titularii, pentru că meciul în sine nu e vital. Nu suntem în acest caz.

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