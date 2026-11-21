Cristian Sîrghi (39 de ani), directorul sportiv al clubului Oțelul Galați, a criticat vehement arbitrajul lui Istvan Kovacs după eșecul de pe teren propriu în fața formației CFR Cluj, scor 2-3, din etapa a 16-a a Ligii 1.

Oficialul gălățenilor a contestat deciziile luate la finalul primei reprize, când ardelenii au primit un penalty discutabil, iar fundașul Miguel Silva a fost eliminat pentru proteste.

Potrivit lui Sîrghi, fotbalistul portughez a văzut al doilea cartonaș galben pentru o replică scurtă adresată arbitrului.

„A văzut toată lumea ce s-a întâmplat. Mi-e greu și să îmi găsesc cuvintele. Pot doar să vorbesc despre al doilea galben. Probabil ați avut și un prim-plan cu Miguel Silva.

L-am întrebat și eu, ca să fiu sigur că nu au fost alte cuvinte, și mi-a explicat foarte clar: «It’s no penalty, don’t be a bad guy» (n.r. – «Nu e penalty, nu fi un tip rău»). Și apoi a întrebat: «Bad guy?». Și i-a arătat al doilea galben. Asta a fost toată discuția”, a declarat Sîrghi la Prima Sport, potrivit golazo.ro.

„Rămâne un meci negru”

Sîrghi a atras atenția și asupra numărului uriaș de avertismente acordate pe parcursul întâlnirii, cerând forurilor competente să analizeze prestația brigăzii de arbitri:

„În campionat, nu știu, faulturile sunt mult mai ușor date. Pe de altă parte, atât de multe galbene… Nu mai ai ce să faci, istoria e scrisă. Rămâne un meci negru, în care putem să vedem 13 galbene, două roșii…

Vedem comisia sau cei care sunt abilitați să observe și randamentul arbitrilor, pentru că unii poate nu înțeleg că un meci ca acesta poate să cântărească foarte, foarte greu. Și nu în economia acestui joc, ci în cea a meciurilor care urmează. Te privează de un jucător pe care nu îl poți folosi etapa viitoare, jucătorii sunt cu încrederea la cote foarte scăzute. Ce pot să spun?”.