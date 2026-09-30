Reacție imediată a lui Sorin Grindeanu după ce Guvernul Mureșan a picat la vot

„Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris liderul PSD pe Facebook, la scurt timp de la anunțul din Parlament privind Guvernul Mureșan, care a picat la vot.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris Grindeanu pe Facebook..

Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. În sală s-au aflat parlamentarii PSD, pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să nu fie amânată, care au spus însă din bănci „prezent, nu votez”.

Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala încă din timpul dezbaterilor.