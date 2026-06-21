Reacție la cald de la congresul PNL. Înghesuit de DNA, Ciucu a descoperit lupta cu Sistemul, Bolojan intră în competiție directă cu Nicușor Dan, iar liberalii au un plan pentru Veștea

Ilie Bolojan avea mandat în fruntea PNL până în iulie 2027. Noul Congres îi conferă un mandat de patru ani, practic până după alegerile prezidențiale din 2030. Din acest moment, Bolojan este competitor direct cu Nicușor Dan.

Ludovic Orban și Ciprian Ciucu au trasat noua linie de luptă, care nu este doar cu adversarii politici, ci cu „Sistemul”. Sistem în care a fost inclusiv președintele Nicușor Dan.

Echipa care se opune lui Ilie Bolojan a boicotat Congresul, Alina Gorghiu preferând să meargă la „Ziua Iei”.

Veștea nu a fost exclus din partid, dar liberalii au un plan pentru premierul președintelui.

Cinci impresii la cald despre noua linie Congresul PNL, reunit la Romexpo în regim de urgență, pentru a bloca tentativa lui Adrian Veștea de a se instala premier.

1. Ilie Bolojan a reușit să coaguleze în jurul său majoritatea organizațiilor. Partidul a rezistat unui asalt din exterior, iar președintele PNL și-a extins mandatul. Dacă PSD avea răbdare până în 2027, Bolojan ar fi fost obligat să renunțe funcția de premier, dar putea pierde și funcția de președinte PNL. În vara anului viitor, partidul ar fi trebuit să organizeze noi alegeri pentru conducerea partidului. Pentru că președintele Dan și PSD au grăbit căderea guvernului Bolojan, liderul PNL s-a instalat în fruntea partidului cu un nou mandat de patru ani. Fix cât să candideze la prezidențiale din 2030 și să îl concureze pe Nicușor Dan.

Revelația lui Ciucu

2. Ciprian Ciucu, anchetat de DNA, și Ludovic Orban, fost președinte PNL și fost anchetat de DNA, au dat mesajul de luptă împotriva „Sistemului”. Ciucu a renunțat în ultima clipă la funcția de prim-vicepreședinte, după acuzațiile de luare de mită aduse de Direcția Generală Anticorupție. După chemarea procurorilor, Ciucu a avut o revelație: a început să vadă și să atace „Sistemul”.

Pentru primarul Capitalei, structura ostilă care conduce România din umbră este formată de oameni de afaceri, de oameni din justiție, dar și de președintele Nicușor Dan. „Este un Congres care vine în urma faptului că Sistemul a ales să pună presiune pe PNL”, a fost declarația de independență a lui Ciucu.

Nu este primul politician care atacă Sistemul după ce este chemat la DNA. De aceea, orice politician acuzat de luare de mită trebuie ascultat „cum grano salis” („cu un grăunte de sare”, cu rezervă).

Ludovic Orban, aclamat ca pe vremuri, nu a uitat să amintească că DNA l-a scos din cursa pentru Primăria Capitalei în 2016, dar și din bătălia pentru conducerea PNL. Bolojan, Ciucu și Orban au fost liderii care au primit cele mai puternice aplauze la Congresul de la Romexpo.

Ilie Bolojan a dat un mesaj de încredere pentru Ciprian Ciucu. Tot el l-a ajutat să câștige Capitala împotriva voinței lui Nicușor Dan.

Ruptură totală

3. Tabăra Veștea a boicotat Congresul, semn că ruptura este totală. În timp ce la Romexpo se alegea noua conducere PNL, Veștea negocia sprijin pentru guvernul său într-o vilă de protocol. Alina Gorghiu, situată în tabăra anti-Bolojan, a preferat să meargă la “Ziua Iei” la Rociu, în județul Argeș.

Cele 15 organizații care se opun lui Bolojan vor părăsi treptat partidul. Spre exemplu, Congresul extraordinar al PNL nu a luat o decizie în privința excluderii lui Adrian Veștea pentru că așteaptă ca acesta să își piardă calitatea de prim-vicepreședinte. După ce nu mai deține această calitate, Veștea o să fie mai ușor de exclus din PNL. El o să fie urmat și de alții lideri de organizație, pregătiți să își facă un nou partid.

Și Ciolacu a încercat să aducă nume noi

4. Echipa lui Ilie Bolojan conține și două nume noi pentru PNL: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru. Este un semnal transmis către viitor, că PNL se scutură de vechile figuri și aduce oameni noi în prim plan. Dacă nu ați uitat, Marcel Ciolacu a încercat și el să atragă figuri proaspete înaintea alegerilor prezidențiale. Pentru cosmetizarea imaginii PSD, a fost adusă, spre exemplu, Victoria Stoiciu în conducerea social-democraților.

Victor Ponta a procedat la fel în 2014, când, în martie, a propus o serie de fețe noi în conducerea Guvernului. Aceste nume sunt impuse de la centru, dincolo de voința organizațiilor. Ele rezistă la fel de mult ca liderul care le-a propulsat, nu fac parte din fibra partidului. Să ne așteptăm astfel ca Gheorghiu și Pîslaru să aibă o carieră în PNL care să coincidă cu puterea deținută de Ilie Bolojan.

Eliberarea de Cotroceni

5. Congresul extraordinar al PNL marchează și o rupere de epoca Iohannis. A fost epoca în care PNL a fost controlat de la Palatul Cotroceni, fără crâcnire, fără ezitări. Voința președintele a fost lege în partid între 2015 și 2024.

Bolojan a rupt tradiția și a scos partidul din zona Cotroceniului. Bolojan a rupt și colaborarea cu PSD, colaborare patronată de Klaus Iohannis în perioada în care era președinte și lăsată moștenire lui Nicușor Dan. Poate puțini își aduc aminte, poate pentru unii este o informație nouă: echipa Bolojan-Motreanu a fost în discuție să preia partidul și în plin festival al democrației, în 2021. Totul a fost blocat de voința lui Klaus Iohannis, iar cei doi s-au rezumat să se retragă strategic, să aștepte. Acum a sosit momentul lor să demonstreze că pot asigura PNL un viitor.

Congresul PNL construiește, oficial, două blocuri politice. Electoratul va avea de ales între PNL-USR-UDMR și un bloc PSD-AUR-sateliții lor. Nicușor Dan, care își construiește o imagine de mediator, va fi prins între aceste două blocuri politice. Până acum, în imaginea publică a lăsat senzația că joacă alături de PSD și AUR. Bolojan intră de astăzi, oficial, în lupta pentru Palatul Cotroceni. Apele s-au separat.